«Почему бьёте по трансформаторам, но не можете защитить Донецк?» – столица ДНР в огне

Первый раз по центру Донецка сегодня ударили из «градов» еще затемно, и обстрелы с пожарищами не прекращаются, а к ночи пошли по нарастающей. Иногда интервал между атаками – не больше часа. Украинцы ждут, пока на место приедут спасатели, силовики, журналисты; выбегут во дворы, спасаясь от огня, мирные жители – и накрывают снова. «Град» летел и в глубокий тыл, в Буденновский район, но прицельно долбят один и тот же квадрат: Крытый рынок, студгородок, Набережную, проспекты Титова, Ватутина.

Сводки СЦКК фиксируют: летит все время из одного и того же места, поселка Тоненькое западнее оккупированной Авдеевки. Деревня крошечная, в ней уже в 2015 году начитали сотню человек (уже не было газа, электричества и дорог), а сейчас, говорят, она превратилась в кубло нациков.

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Нежное название села звучит теперь особо издевательски, и обычно дончане называют его «это проклятое Тоненькое».

Каждый разрыв ракеты «града», каждый звонок родственникам в центр, кадры горящих домов на видео – это крик души: «Почему вы не «откалибруете» этот гадюшник?! Почему вы не можете отследить «град»?! Зачем бьете по трансформаторам на Украине, но не трогаете Тоненькое?»

Ответов у мирных нет. Объяснений от околовоенных кругов – десятки, но город, пребывающий в шоковом состоянии, ни одно из них не устраивает за явной недостаточностью аргументации. У экспертов, находящихся в Донецке, у самих начинают сдавать нервы на фоне полного непонимания происходящего и перспектив, и слово: «Доколе?!» – это единственное, что можно прокричать после очередного обстрела.

Град дешев, эффективен и позволяет тиранить мирняк бесконечно. За неделю можно «измочалить» шахтерскую столицу до руин, и все это осознают. Ждут не только очередных прилетов, ждут ответки от нас – и ее отсутствие людей добивает морально сильнее обстрелов.

Ярости украинцам добавляет скорая потеря одного из самых главных укрепрайонов в подбрюшье Донецка – Марьинки. В этой части городской агромерации они в прямом смысле восемь лет зарывались в землю.

Сегодня пришло официальное подтверждение, что центр города взят нашей армией. Проблемным участком были и многоэтажки в «сердце» райцентра, за которые шли ожесточенные бои. Несмотря на то, что территориально западная половина Марьинки – еще под нациками, но она представляет собой несколько улиц с частными подворьями, там расположены сельхозпредприятия, пруд, местное кладбище, в общем, объекты гораздо более «проходимые».

Контроль над сердцевиной небольшого городка открывает доступ на трассы, ведущие к оккупированной Красногоровке; Курахово и на угледарское направление (Константиновка, Новомихайловка, Угледар). В условиях страшной донбасской распутицы, которая не позволяет выходить в поля, ценность любых путей сообщения тут же взлетает многократно.

Тяжелейшее моральное поражение, которым вот-вот завершится многомесячная марьинская «незламнисть» заставляет украинцев наращивать обороты, разнося несчастный Донецк в хлам с параллельным повышением градуса людоедского ликования.

Уже не раз с 2014 года спасение мирных жителей Республики вдруг приходило в тот момент, когда они потеряли надежду окончательно. Единственное, на что сейчас уповают дончане, так это на такие «чудеса», и присказка «Выживем – узнаем!» становится вирусной.