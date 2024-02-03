Почему Черноморский флот прячется в базах

Елена Острякова.  
03.02.2024 22:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация


Корабельно-катерный состав Черноморского флота сейчас задействуется слабо, потому что в данный момент не существует «конкретной боевой задачи, чтобы ее выполнение окупило бы усилия и возможные потери».

Об этом в интервью «Соловьев.лайв» заявил военный эксперт Андрей Союстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Корабельно-катерный состав Черноморского флота сейчас задействуется слабо, потому что в данный момент не существует...

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«Выгонять их в море — это, по сути, делать их мишенями.

Фокус в том, что у украинцев есть достаточно большое количество наших военно-морских целей, по которым они могут отрабатывать, а мы такой «роскоши» лишены. Потому что еще в самый первый период СВО весь боевой корабельно-катерный состав ВСУ, который у них сохранялся после уходя из Крыма, был выбит.

То, что осталось, не обладает значимой боевой ценностью и потенциалом. Соответственно флоту вести морской бой банально не с кем в рамках тех установок, к которым он готовился. У него нет такого противника, с которым он мог бы боксировать на Черном море.

Поэтому главной задачей является работа по берегу, поддержка наших группировок на украинском театре военных действий и, как это не покажется кому-то не каноничным, сбережение матчасти.

Потому что СВО может оказаться не последним военным конфликтом на черноморском ТВД в краткосрочной перспективе, и корабли нам могут еще пригодиться», – сказал Союстов.

По его словам, Черноморский флот активно воюет своей морской пехотой, ПВО, авиацией и береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», которые наносят удары по противнику на украинской территории.

Действия корабельно-катерного состава сведены к эпизодическому в последнее время использованию в качестве платформ-носителей для высокоточного оружия системы «Калибр». Все остальные корабли либо обеспечивают ракетоносцы, либо укрываются в базах.

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