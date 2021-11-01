Почему даже мягкое замечание Польши вызвало агрессивный ответ Киева

01.11.2021 16:14 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», – заявил накануне замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк. В свою очередь представитель польского правительства по вопросам поляков за рубежом Ян Дзедзичак добавил, что Польша стала жертвой «собственного успеха» на Украине.

Впрочем, даже такие слова чиновников можно считать слишком мягкой реакцией Варшавы на ситуацию с соблюдением прав на Украине, пишет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» польский политолог Матеуш Пискорский.

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…Шинковски вель Сенк попытался найти объективные и субъективные причины такого положения польского меньшинства на Украине. Среди объективных факторов он назвал ухудшение экономической обстановки в стране, что подталкивает все больше местных поляков к эмиграции. Естественно, основным направлением эмиграции молодых поляков является сама Польша. Многие из них – обладатели Карты поляка, которая позволяет воспользоваться бесплатным образованием, а также получить гражданство в упрощенным режиме.

Дзедзичак добавил, что в результате большинство остающихся на Украине представителей польского меньшинства – это пожилые люди в в возрасте 60-70 лет. Зам главы польского МИДа также обратил внимание на поражение украинских властей в борьбе с пандемией коронавируса.

Но, по его мнению, есть и субъективные, политические факторы. Это дискриминация польского языка как следствие принятия Киевом новой языковой политики и законодательства, отказ киевских властей от признания геноцида поляков ОУН -УПА и приостановление эксгумации жертв украинских националистов. Шинковски вель Сенк также упомянул отсутствие урегулирования отношений украинского государства с Католической Церковью: большинство украинских поляков католики.

Основная часть польского меньшинства проживает в Житомирской области. И – как подчеркивают члены польского правительства – поляки относились лояльно к Украине: поддерживали майдан, воевали против «сепаратистов» на Востоке и пр.

Однако на деле Шинковски вель Сенк и Дзедзичак прекрасно понимают, что никакая «лояльность» не спасет польское меньшинство от дискриминации. Для этого нужно, в конце концов, осознать и публично признать, что суть проблемы в тем, что после 2014 года Украина решила строить этнонационалистические государство, в которым по определению для нацменьшинств места нет.

Чтобы стать полноценными гражданами нынешней Украины, нужно отказаться от собственной истории и идентичности, принять бандеровскую традицию, символику и риторику. И это – одна из причин, по которой молодое поколение поляков предпочитает переезд в Польшу.

Заявление польских политиков на заседании парламентского Комитета по связям с поляками за рубежом – на самом деле, очень сдержанные и мягкие. Однако они все равно вызвали агрессивную реакцию пресс-секретаря украинского МИДа. Остается надеяться, что Шинковски вель Сенк не будет теперь вынужден извинятся. За что? За очень умеренную, дипломатично сказанную правду…