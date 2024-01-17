Почему до сих пор не снесли артиллерию ВСУ под Донецком – мнение эксперта

Владимир Гладков.  
17.01.2024 17:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1695
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для того, чтобы ковровыми бомбардировками уничтожать «в ноль» все обстреливающие Донецк артиллерийские сосредоточения ВСУ, России нужно гораздо больше авиации, чем сейчас задействовано в СВО.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы ковровыми бомбардировками уничтожать «в ноль» все обстреливающие Донецк артиллерийские сосредоточения ВСУ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Подписчик поинтересовался, «почему нельзя вынести ковровыми бомбардировками в ноль все прилегающие точки, откуда полевая артиллерия противника достаёт до Донецка».

Эксперт ответил, что люди очень плохо себе представляют масштабы фронта.

«Столько бомб просто нет. Простой пример Вьетнамской войны – Штаты бомбили землю Вьетнама большим количеством бомб, чем было потрачено во Второй мировой. Но это не помогло им тогда победить. [Бомбы это не чудо-оружие?] Нет, конечно, народ насмотрелся боевиков, там от взрывов гранаты иногда дома складывались. На самом деле, иногда взрыв и 500-килограммового боеприпаса может оставить стоящий по соседству дом с целыми стёклами, например.

Для того, чтобы действительно такие ковровые бомбометания устраивать, надо в несколько раз больше ударных самолётов иметь. [300 самолётов] – это немного. Если вспомним войну в Ираке, там фронт был значительно меньше по протяжённости, при этом воздушная группировка у них была в несколько раз крупнее. В Югославии то же самое, там раза в два или три она была крупнее, чем та, которой мы сейчас располагаем.

Так что в этом плане именно для того, чтобы сносить всё в ноль, надо иметь в несколько раз больше самолётов», – объяснил Крамник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть