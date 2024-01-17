Почему до сих пор не снесли артиллерию ВСУ под Донецком – мнение эксперта

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Для того, чтобы ковровыми бомбардировками уничтожать «в ноль» все обстреливающие Донецк артиллерийские сосредоточения ВСУ, России нужно гораздо больше авиации, чем сейчас задействовано в СВО.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подписчик поинтересовался, «почему нельзя вынести ковровыми бомбардировками в ноль все прилегающие точки, откуда полевая артиллерия противника достаёт до Донецка».

Эксперт ответил, что люди очень плохо себе представляют масштабы фронта.

«Столько бомб просто нет. Простой пример Вьетнамской войны – Штаты бомбили землю Вьетнама большим количеством бомб, чем было потрачено во Второй мировой. Но это не помогло им тогда победить. [Бомбы это не чудо-оружие?] Нет, конечно, народ насмотрелся боевиков, там от взрывов гранаты иногда дома складывались. На самом деле, иногда взрыв и 500-килограммового боеприпаса может оставить стоящий по соседству дом с целыми стёклами, например. Для того, чтобы действительно такие ковровые бомбометания устраивать, надо в несколько раз больше ударных самолётов иметь. [300 самолётов] – это немного. Если вспомним войну в Ираке, там фронт был значительно меньше по протяжённости, при этом воздушная группировка у них была в несколько раз крупнее. В Югославии то же самое, там раза в два или три она была крупнее, чем та, которой мы сейчас располагаем. Так что в этом плане именно для того, чтобы сносить всё в ноль, надо иметь в несколько раз больше самолётов», – объяснил Крамник.