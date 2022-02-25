Почему Донбасс освобождают так медленно? – ополченец ответил Стрелкову

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Новости Украины

Войска ЛДНР в Донбассе якобы продвигаются не так стремительно, как могли бы, и позволяют частям ВСУ осуществлять организованное отступление.

Об этом у себя в Telegram-канале заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте ЛНР украинские войска ожидаемо начали «вытягивать» свои части в тыл для дальнейшего направления под Харьков и Изюм. По всей видимости, у войск ДНР и войск/авиации ВС РФ нет возможности (достаточных сил) этому помешать. В сети совершенно нет снимков трофеев и прочего, что свидетельствовало-бы о паническом отступлении разбитого противника. Вероятнее всего – он отходит организованно с целью вступить в бой на других (более важных) участках», – написал он.

Игорь Стрелков подчеркнул, что такая же картина наблюдается и в некоторых других районах боевых действий. По его мнению, сейчас ВСУ начнут вместе с отступлением уничтожать гражданскую инфраструктуру и укрепляться в наиболее важных точках.

«Стремительное продвижение ВС РФ на других фронтах ожидаемо «притормаживает» из-за того ,что целый ряд важнейших транспортных узлов остался «незачищенным» (в первую очередь – Харьков, где противник, оправившись от первого потрясения, готовится к длительной обороне в условиях окружения). В данных условиях растет уязвимость продолжающих движение вперед ударных группировок и – еще более – их колонн снабжения от вероятных атак регулярных и иррегулярных сил противника. Необходимо срочно закрепить пройденную территорию комендатурами и сетью блок-постов. Надеюсь, что это и делается на регулярной основе», – добавил офицер.

Он подчеркнул, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский пытается напроситься на переговоры с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы потянуть время. Однако Москва не пойдёт на это до тех пор, пока не будет занята вся Левобережная Украина и Новороссия.

«Но, конечно-же, всех нас – наученных горьким опытом долгих лет «минского камлания на крови» – нервируют любые «миротворческие инициативы» такого рода», – резюмировал Стрелков.

На критику экс-министра обороны ДНР ситуации в Донбассе отреагировал российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, Александр Жучковский. Он посоветовал таким критикам лично принять участие в наступлении.

«Люди в сетях выражают недоумение тем фактом, что войска ДНР и ЛНР при поддержке РФ не проламывают оборону противника и не идут в решительное наступление по всему фронту. Рекомендую этим людям прибыть на линию фронта и начать проламывать и наступать лично – желание что-либо комментировать сразу отпадёт», – написал он у себя в Telegram-канале.

Жучковский дал понять, что сейчас важнее взять Киев – тогда можно будет избежать бессмысленной бойни в Донбассе, где ВСУ имеют хорошо укрепленные позиции.

«То, что командование в Донецке и Луганске прямо сейчас не отправляет солдат в последний и решительный бой, говорит о том, что военные задачи будут решаться малой кровью, а не нахрапом. Победа российской армии в центре Украины поднимет боевой дух наших бойцов, окончательно деморализует и обратит в бегство противника и позволит пойти на освобождение республик с меньшим количеством потерь и разрушений», – резюмировал волонтёр.