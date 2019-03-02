Почему «элитка» Юго-Востока стелится под Порошенко

02.03.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко накануне президентских выборов старается заручиться поддержкой местных элит даже на Юго-Востоке Украины, обещая тамошним олигархам различные бонусы в случае своего переизбрания на второй срок и помощь при баллотировании в Верховную Раду следующей осенью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представитель одного одесского клана, господин Крук, дал интервью, в котором сказал, что, независимо то того, кто будет следующий президент, надо уважать местные элиты. А что же могут делать элиты, если они не поддержат президента или поддержат другого кандидата?

Президент сейчас очень влияет на региональную политику путем назначения местных властей, именно на них он и делает ставку. Ряд мэров присутствовали на выдвижении президента, они делали заявления о его поддержке. Власть делает упор на региональные элиты в публичной плоскости.

Что они (представители режима Порошенко, – ред.) предлагают взамен? Разные преференции. Кому-то выделили денег на стройку, кому-то на округ, кому-то сделали что-то еще. Думаю, ставки будут и на парламентскую компанию, на округа: «вы нам сейчас покажите результат президента, если будет успешно, вам денежки подбросим на округа», – сказала Решмедилова.

Ранее о поддержке Порошенко заявил экс-«регионал» мэр Харькова Геннадий Кернес. На съезд Порошенко в Киеве прилетал руководитель Днепропетровска Борис Филатов. В прессе неоднократно появлялись сведения о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов «подвешен» уголовными делами, чтобы сохранять лояльность Порошенко.