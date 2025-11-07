«Почему это не применим?» – российский офицер о «Буревестнике»

Новые образцы российских вооружений – беспилотники «Посейдон» и ракеты «Буревестник» уже сыграли свою роль в СВО, хотя и не применялись на поле боя.

Об этом в эфире авторской программы экс-спикера армии ДНР Эдуарда Басурина на радио «КП» Новороссия заявил замкомандира одного из подразделений ВС РФ, действующих на Запорожском направлении, Евгений Ивлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ивлев отверг мнение, что «Посейдон» и «Буревестник» не имеют отношения к СВО – у России и так «много чего есть, но мы не применяем».

«А почему так решили, что не будем применять? На бытовом уровне: люди автомобиль покупают, смотрят на мощность двигателя. Скорее всего, он нигде 280 км/ч не поедет, но почему-то, если есть возможность, берёт именно такой. Чтобы он прекрасно понимал, что садится в машину, и у него под задницей 280 км/ч, разгонит он, не разгонит – это вопрос другой. Вот так и в государстве – применим, не применим. Во-первых, мы не знаем. Во-вторых, у нас есть дубина, которая становится всё мощнее, и все её видят. Если бы её не было, неизвестно ещё, как бы с нами разговаривали. Ядерное оружие нигде не применяется, но развивается странами. Да, это средства доставки ядерной установки, я сейчас в принципе говорю. Но оно постоянно развивается, потому что это, к сожалению, один из аргументов международной политики сдерживания, договоров», – сказал Ивлев.