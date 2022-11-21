Почему глава МАГАТЭ «призывает инопланетян» не обстреливать ЗАЭС

21.11.2022  18:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Запорожье, МАГАТЭ, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делает абсурдные заявления, когда призывает прекратить обстрелы Запорожской АЭС, но не уточняет, кого именно призывает.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делает абсурдные заявления, когда призывает прекратить обстрелы Запорожской АЭС, но...

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«Если он призывает, но не говорит – кого, ситуация будет продолжаться. Все понимают, что обстреливают украинцы. Точно так же все знали, кто виноват в том, что Минские соглашения не выполняются, но говорить это не могли. Довели дело до нашей СВО. Поскольку Германия и Франция просто молчали в тряпочку и просто призывали прекратить обстрелы непонятно кого, получили то, что мы имеем сегодня.

И Гросси идет по этому пути. И будет идти. На Западе присутствует очень строгая партийная дисциплина. Пока не будет дана команда, Гросси будет выдавать эти абсурдные фразы про то, что он призывает инопланетян прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Они все понимают, но не могут», – заключил Алабужин.

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