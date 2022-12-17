Почему грузинские «плюшки» не манят Абхазию и Южную Осетию

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Все годы после конфликта в августе 2008-го власти Грузии продолжали предпринимать шаги, направленные на возвращение в орбиту своего влияния де-факто независимых Абхазии и Южной Осетии. Почему же не сработали инициативы Тбилиси, что с ними не так?

В качестве примера возьмем проект «Шаг к лучшему будущему», который разрабатывался при активной поддержке и щедром американско-европейском финансировании. Проект содержит в себе пакет предложений для Цхинвала и Сухума по трем направлениям:

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-расширение и упрощение торговли. Поддержка и поощрение индивидуальных и совместных бизнес-инициатив; -предоставление широких возможностей абхазской и осетинской молодежи для получения образования в грузинских вузах; -создание механизма, предоставляющего возможность населению отколовшихся регионов пользоваться такими благами евроинтеграции как безвизовое передвижение и свободная торговля с ЕС.

Несмотря на декларируемые благие цели, проект с самого начала был воспринят скептически как абхазами и осетинами, так и частью грузинских экспертов и политиков.

В де-факто независимых республиках инициатива Тбилиси была небезосновательно расценена как инструмент «мягкой силы», который лишь декларирует улучшение качества жизни населения Абхазии и Южной Осетии, а на самом деле является попыткой его подкупа и вовлечение республик в грузинское правовое поле.

А вот ряд грузинских политиков и экспертов считает сомнительной саму возможность реализации предложений. Скепсис экспертов относительно реалистичности проекта был вызван особенно той частью, касающейся предоставления жителям мятежных провинций возможности безвизового передвижения и свободной торговли со странами ЕС, что проблематично для граждан самой Грузии. И уж тем более циничными кажутся обещания проникновения на европейский рынок далеко не соответствующих европейским стандартам абхазских и осетинских товаров.

Усматриваются в проекте и наличие возможности для коррупции. Для Грузии это уже печальная традиция «распила» западных средств. Не только эксперты и политики, но и простые граждане нашей страны хорошо помнят перипетии по освоению огромных средств, которые были выделены Западом грузинскому государству после августовской войны 2008-го года для преодоления ее последствий в экономике и помощи беженцам. Щедрость, проявленная тогда Соединенными Штатами и Евросоюзом, превзошла все ожидания грузинских властей, так как сумма, пожертвованная Западом, превысила четыре миллиарда долларов.

Однако вскоре на том же Западе возникли подозрения, что значительная часть выделенных Грузии внушительных ассигнований была потрачена отнюдь не по назначению, а на рост благосостояния чиновников в тогдашнем грузинском правительстве.

На фоне шикующей грузинской верхушки контрастом и доказательством неслыханного «распила» стало поселение для вынужденных грузинских беженцев из Южной Осетии, построенное на скорую руку в 15 километрах от Тбилиси в местечке Церовани, и с точки зрения условий для проживания не выдерживающее никакой критики. Не случайно простые граждане страны дали этому поселению определение «гетто».

Наблюдая за подобным отношением к собственному народу, разумеется, нельзя удивляться недоверию абхазов и осетин к гуманитарным инициативам, исходящим со стороны грузинской стороны.

Можно, конечно, возразить, что данная история имела место еще при Саакашвили, и что она не имеет никакого отношения к нынешнему правительству Грузии. Действительно, многое из порочной практики прежней власти не свойственно ныне правящей политической силе, однако гуманитарному проекту «Шаг к лучшему будущему» многие эксперты пророчат такую же незавидную судьбу, которая постигла разработанную правительством Саакашвили программу «Вовлечение путем сотрудничества».

Страсть к деньгам чиновников, ответственных за реализацию «реинтеграции» потерянных территорий, как и прежде, будет не последней причиной провала инициативы.

Справедливости ради надо отметить, что бесплатное медицинское обслуживание, предоставленное Тбилиси абхазам, все-таки, положительно влияет на отношения между двумя народами на низовом уровне. Сказывается высокий уровень профессионализма грузинских врачей и общее дружеское отношение приезжающим из Абхазии больным со стороны не только медперсонала, но и населения Грузии.

Но никакая программа гуманитарного характера не сможет сыграть решающую роль в восстановлении полного доверия между сторонами без изменения внешней политики грузинскими властями. Прозападная риторика и общий внешний прозападный вектор всегда будет непреодолимым препятствием на пути примирения сторон.

Если не восстановить единое пространство безопасности с участием России, если таким образом полностью не нейтрализовать военно-политическую угрозу, исходящую для Абхазии и Южной Осетии со стороны прозападной Грузии, сближение Сухуми и Цхинвали с Тбилиси не произойдет.