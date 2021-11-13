Почему информацию о гибели российских десантников первыми обнародовали в Польше

Двое российских военнослужащих погибли в пятницу в ходе парашютного десантирования в Белоруссии.

Об этом вчера сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что польские телеграм-каналы распространили данные о ЧП гораздо раньше, практически сразу после высадки подразделения Воздушно-десантных войск на полигоне в районе Гродно. Источником информации стала организация Bypol, объединяющая беглых белорусских силовиков, сочувствовавших Беломайдану и осевших в Варшаве. Кто-то «сливал» им информацию с учений.

Сообщение вызвало волну злорадства и ненависти в змагарских соцсетях. На это в свойственной ему страстной манере отреагировал белорусский тележурналист Григорий Азаренок.

«Каждая мразь, которая поглумилась над смертью наших братьев, должна высморкать в ГУБОПе последние слёзы. И фраза «Поддался деструктивному влиянию телеграм-каналов» уже должна быть отягчающей. Это не люди. Это крысы. А тем, кто «слил» информацию экстремистам, хочу сказать – горите в аду, Иуды. Но до ада вы здесь ответите так, что захотите поскорее в земле оказаться», – написал Азаренок в своем телеграм-канале.

Сегодня неравнодушные белорусы возложили цветы к ограде посольства РФ в Минске.

«Светлая память, братья! Упокой Господи Ваши души! Спасибо, что пришли на помощь в сложный момент», – поблагодарил российских военных политолог Александр Шпаковский.