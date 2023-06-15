Почему исчезли новости о наступлении ВСУ?

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Внезапно прекратился шквал новостей о наступлении ВСУ на Запорожскую область с целью прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Военкоры сообщают, что украинцы, понеся крупные потери, похоже, отказались от попыток штурма «линии Суровикина» «в лоб». Зато начинаются атаки на других участках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сумев зайти в несколько сел на Временском выступе, противник занял оборону и время от времени проводит разведку боем. Мощная оборонительная линия ВС РФ, которую западная пресса уже назвала «одной из самых крупных в истории», стала для ВСУ-шников непреодолимой преградой. Учитывая, что выбить российские подразделения с господствующих высот не удалось, киевском командование решило бросить «мясо» на Херсонское направление. Сегодня ранним утром противник предпринял попытку высадить своих диверсантов в районе Голой Пристани на наш берег. В атаке участвовали четыре катера, на которых разместилось около 40 человек. Один из катеров должен был отвлечь внимание российских подразделений, а три других высадить личный состав «Десантироваться» удалось только одной машине, да и то на дно Днепра. Три остальных испугались повторить судьбу «побратымов» и отступили. Вряд ли эта попытка атаки киевских боевиков станет последней», – сообщает военкор Евгений Лисицын.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин сообщает, что ВСУ всерьёз рассматривают возможность удара по Белгороду.

«Две недели беспрерывных атак не смогли прорвать даже предполье – передовую линию российской обороны. И в этой патовой ситуации в последние трое суток в Генштабе ВСУ началось серьезное обсуждение «плана Б», который подразумевает нанесение удара непосредственно по территории России в направлении на Белгород. И, если раньше американские военные кураторы были категорически против такового, апеллируя к требованию президента Байдена и консолидированной позиции лидеров НАТО, что Украина, ведя войну за освобождение своей территории, не должна переносить боевые действия на территорию России, то теперь эти условия, похоже, сняты. ВСУ и Вашингтону – кровь из носа – нужно что-то, что можно предъявить как военную победу. Наступление ВСУ на белгородском направлении, по мнению американцев, будет иметь огромный пропагандистский эффект и станет впечатляющей демонстрацией политической воли и решимости Украины вести войну против Москвы до последнего солдата. Кроме того, это серьёзно ударит по престижу России, не способной защитить свои коренные территории. Пока идет математическое моделирование такого удара, а так же начата передислокация части ударных сил ВСУ на это направление. До конца недели американцы должны утвердить этот план, но это возможно только после одобрения такового президентом США Байденом. А администрация пока взяла паузу по этому вопросу», – утверждает Шурыгин.

Впрочем, канал военкора Семена Пегова прогнозирует, что ВСУ не оставили надежды прорваться к Азовскому морю. Об этом свидетельствует активность в районе Временского выступа.

«Противник этой ночью активно пытался вывести из строя все системы наблюдения наших войск. Продолжаются стрелковые бои, в обе стороны работает артиллерия. Зафиксировано несколько ударов из РСЗО «HIMARS» по нашим позициям. В целом, это ожидаемые элементы подготовки к новому накату, со стороны забуксовавших в районе Макаровки ВСУ, – говорится в сообщении.

Возможность новых попыток прорыва допускает и обозреватель Борис Рожин.

«Киев понимает: закрепившись здесь, он сможет создать полноценный плацдарм для развития наступления в восточном направлении. При этом, прикрывая правый фланг бронетанковым частям, атакующим Новодонецкое, одновременно обеспечить переброску резервов юго-восточнее в направлении Мариуполя».

Военкор Марат Хариуллин настроен оптимистично:

«Первое, что нужно знать об украинском контрнаступлении: мы к нему хорошо подготовились, а противник не очень. Места, где сейчас разворачиваются бои, находятся в 10 километрах от основной линии нашей обороны – это, так скажем, вынесенные вперед опорные пункты. Украинцы их занимают и терпят большие потери. При этом мы не даем противнику широко развернуться: линия фронта с активными боевыми действиями не превышает 5-6 километров».

Канал военкора Александра Коца отмечает, что при попытках наступления ВСУ к Азовскому морю столкнулись с мощной работой российских систем РЭБ – это стало «асимметричным ответом» на поставки техники НАТО.

«В полосе украинского наступления полностью «кладется» спутниковая навиагация – примерно как в центре Москвы в последние недели. Вследствие этого противник не может применять, к примеру, высокоточные боеприпасы, наводящиеся по GPS-координатам. Во-вторых, радиостанции западного образца оказались уязвимыми к комплексам радиоэлектронного подавления. На некоторых участках противника удалось оставить полностью без связи. А без управления эффективно наступать невозможно. Наконец, в-третьих, ВСУ заметно снизили активность своих беспилотников на Запорожском направлении. И тоже из-за противодействия РЭБ».