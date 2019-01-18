Почему история Елены Бойко похожа на провокацию

18.01.2019

Юрий Ковальчук, бывший политзаключенный, участник ополчения и батальона ДНР «Сомали»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Выдворение Елены Бойко из РФ на территорию Украины выглядит качественно спланированной и успешно реализованной акцией по дискредитации России и распространению панических настроений среди патриотической общественности. Причем, Бойко, очевидно, действовала осознанно.

В этой дурно пахнущей истории вообще так много чудесных обстоятельств, что у любого более-менее критически настроенного человека возникает масса вопросов.

Во-первых, не совсем понятно, с каких пор Елена Бойко стала журналистом. До 2015 года вся ее «журналистская» деятельность ограничивалась сотрудничеством с «известнейшим» изданием «Галицкий ястреб». Судя по всему, этот интернет-ресурс существовал за счет местного отделения компартии. Почитать его, к сожалению, сегодня нет возможности, так как он был уничтожен еще в 2014 году.

Непонятно также, почему в 2014 году Бойко активно фотографировалась в расположении «майданеров» во время государственного переворота в Киеве – кто ее туда допустил и что она там делала? Говорят, что она внезапно стала «стримером», но тогда возникает закономерный вопрос – куда шел отснятый материал, где он публиковался и под каким соусом? Опять же, сомнительно, чтобы агрессивные «онижедети» пускали в свои палатки всех подряд – вероятно, нужна была какая-то степень доверия.

Откровенной провокацией выглядит эпопея с красным флагом в канун 9 мая 2015 года. Может быть, кто-то воспримет это как образец мужества и гражданскую позицию. Но, учитывая, что на тот момент Киев пересадил уже кучу народа за куда менее очевидные эскапады, логично предположить, что это была спланированная акция, отреагировав на которую СБУ, тем самым, подарило Бойко возможность заявить об опасности для жизни и свободы, и приехать в Россию в качестве политэмигранта.

В РФ для Елены Бойкой въезд был запрещен – как она туда попала, преодолев запрет, это отдельный вопрос. Может быть, воспользовалась польским или венгерским паспортом – на телевидении она несколько раз заявляла о том, что у нее есть такие документы. Почему тогда ее не выдворили в Польшу или Венгрию? Видно, не было у нее документов – но зачем тогда врала на ТВ?

В России на протяжении несколько лет Бойко покупала миграционные карты где-то в переходах (хотя могла бы выезжать на территорию ЛДНР – раз уж ей удалось въехать в Россию, можно было и повторить трюк). Она получала на НТВ и других российских телеканалах серьезные суммы, но не только не пыталась оформить документы, но даже не стала приобретать трудовой патент, который позволил бы полностью легализоваться в России.

Объясните: как может человек, достаточно умный, чтобы выступать в политических ток-шоу и опасающийся преследований на Украине, так рисковать, игнорируя закон и «экономя» на разрешении на работу?

В итоге, когда Бойко уже оказалась в камере, происходят еще более забавные вещи. Ее многочисленные защитники, преимущественно занимающиеся фейсбук-активностью, так и не удосужились помочь своей подопечной подать документы на временное убежище. Почему? Есть для этого какое-то логическое объяснение?

Сама Бойко тоже ведет себя спокойно, соглашается на выдворение в Харьков, и уже после ее выдворения Осташко публикует рукописную бумажку, в которой Елена Бойко, «журналистка» и «политический эксперт», завсегдатай ТВ-шоу, заявляет, что она «юридически безграмотна», поэтому, когда ее попросили написать заявление о том, что она хочет, чтобы ее выдворили в Харьков, она так и поступила. Слушайте, ну если она в таком неадеквате, кто ее тогда на телевидение пускал?

В итоге Бойко оказывается в Харькове, а потом и во Львове, и уже дает комментарии, в которых предсказуемо объясняет, что российские власти ее поматросили (каким образом? Заставляли зашибать деньгу на НТВ?) и бросили. И так будет с каждым патриотом… Ждем новых офигительных историй, как это было с выдворенным жителем Харькова Бородавкой, который, получив условный срок, тут же кинулся поливать грязью Россию и ЛДНР.

И что интересно – когда власти пытались выдворять на Украину ополченцев, общественность поднимала шум, и ситуацию удавалось решить даже в самый последний момент, в буквальном смысле сняв человека с поезда.

Однако, в случае с Бойко, власти уперлись и, несмотря на колоссальное давление, отправили «юридически безграмотную журналистку» восвояси. Видимо – видели в ней какую-то реальную опасность.

Полагаю, что основной причиной, по которой истинные основания выдворения Бойко силовые структуры решили скрыть, прикрывшись фиговым листочком нарушения миграционного законодательства, является их просчет. В конце концов, если человек представлял опасность, но ему позволили не только проживать в МСК, но и регулярно тусоваться на федеральном ТВ – это уже серьезная ошибка. Впрочем, что там на самом деле было, – никто не знает.

Понятно одно – Елена Бойко сделала все, чтобы быть выдворенной из России. Причем именно на Украину – ну хоть убей, не могу поверить, что при таком давлении на силовые структуры и правосудие, ее не отправили бы в ЛДНР, если бы она сама того пожелала.

С другой стороны, «журналистка» наговорила немало вещей, за которые в республиках ей могли бы насыпать соли на хвост; а если бы разоблачили связь с Украиной, так и вовсе отправили бы в места не столь отдаленные (от российских тюрем места заключения в ЛДНР отличаются разительно).

В итоге, Бойко поехала на Украину. Скорее всего, сейчас она получит свой условный срок и займется любимым делом – отправится на политические ток-шоу, где станет изобличать «кровавый путинский режим».

Впрочем, может, и посадят на годик – чтобы придать всей этой истории достоверности и еще больше раздуть накал страстей. Сидеть на Украине можно по-разному. Если власти к тебе благоволят, «отсидка» легко превращается в санаторий.