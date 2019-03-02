//exit;
02.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Культура, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Почему история с «Евровидением» – не шутки

Скандал вокруг срыва отборочного конкурса на Евровидение следует считать успешной репетицией действий властей Украины в случае, если их не будут устраивать результаты президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело даже не в выступающих. Значительную часть общества, которое не следило за «Евровидением» и не слышало про этих артистов, возмутило то, что по ходу конкурса взялись менять правила, когда результат оказался не таким, какой устраивает представителей власти.

Не поступит ли власть так же с выборами? Допустим, если действующий президент увидит, что не он побеждает, не поступит ли власть в таком же сценарии как с «Евровидением»? Скажет: мы считаем, что результаты неправильные, «Кремль вмешался», – сказал эксперт.

Его коллега – политолог Руслан Бортник полагает, что, в любом случае, скандал будет иметь самые негативные последствия для Украины.

«Это то ли спланированная провокация, то ли банальный (как бы это сказать толерантно) – «пролюб». Скорее, второе, поскольку в финал конкурса попали участники, которые все имеют связи с Россией, начиная от гражданства, заканчивая выступлениями, бизнесом и прочее.

Сам канал СТБ, на котором демонстрировался этот конкурс, в погоне за зрителями максимально накрутил эту тему. Поведение ведущего и некоторых судей способствовало нагнетанию истерии вокруг отбора на «Евровидение». А решение и вмешательство в ситуацию вице-премьера по вопросам гуманитарной   политики довело ситуацию до абсурда.

В результате Украина платит миллионы гривен за право участвовать в «Евровидении», но в этом году она вообще не повезет своего участника, украинцы не будут принимать участие в голосовании.

Это и внешнее поражение, поскольку это вызвало очередную волну недоверия со стороны организаторов «Евровидения» в части политизации этих процессов, и внутреннее положение, потому что граждане, которые принимали участие в отборе, присылали смс-ки, голосовали, просто почувствовали себя «кинутыми», обманутыми таким решением нашего общественного вещателя», – сказал Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть