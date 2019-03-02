Почему история с «Евровидением» – не шутки

02.03.2019, Киев, Игорь Петров

Скандал вокруг срыва отборочного конкурса на Евровидение следует считать успешной репетицией действий властей Украины в случае, если их не будут устраивать результаты президентских выборов. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дело даже не в выступающих. Значительную часть общества, которое не следило за «Евровидением» и не слышало про этих артистов, возмутило то, что по ходу конкурса взялись менять правила, когда результат оказался не таким, какой устраивает представителей власти.

Не поступит ли власть так же с выборами? Допустим, если действующий президент увидит, что не он побеждает, не поступит ли власть в таком же сценарии как с «Евровидением»? Скажет: мы считаем, что результаты неправильные, «Кремль вмешался», – сказал эксперт.

Его коллега – политолог Руслан Бортник полагает, что, в любом случае, скандал будет иметь самые негативные последствия для Украины.

«Это то ли спланированная провокация, то ли банальный (как бы это сказать толерантно) – «пролюб». Скорее, второе, поскольку в финал конкурса попали участники, которые все имеют связи с Россией, начиная от гражданства, заканчивая выступлениями, бизнесом и прочее.

Сам канал СТБ, на котором демонстрировался этот конкурс, в погоне за зрителями максимально накрутил эту тему. Поведение ведущего и некоторых судей способствовало нагнетанию истерии вокруг отбора на «Евровидение». А решение и вмешательство в ситуацию вице-премьера по вопросам гуманитарной политики довело ситуацию до абсурда.

В результате Украина платит миллионы гривен за право участвовать в «Евровидении», но в этом году она вообще не повезет своего участника, украинцы не будут принимать участие в голосовании.

Это и внешнее поражение, поскольку это вызвало очередную волну недоверия со стороны организаторов «Евровидения» в части политизации этих процессов, и внутреннее положение, потому что граждане, которые принимали участие в отборе, присылали смс-ки, голосовали, просто почувствовали себя «кинутыми», обманутыми таким решением нашего общественного вещателя», – сказал Бортник.