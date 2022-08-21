Почему «Калибры» до сих пор не разрушили Минобороны Украины – версия

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Новости Украины

Украинское командование умело маскирует серьезные военные объекты под гражданскую и прочую инфраструктуру, а удары по пустующим центрам принятия решений из мести принесет больше вреда, чем пользы.

Об этом в эфире «Соловьев Live» высказался Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно восстановить способность делать самостоятельные выводы – по картам, по брифингам Конашенкова уже можно целые истории написать. Когда говорю, чтобы на карте посмотрели динамику, я просто перечисляю города, которые мы взяли, а Украина – потеряла. Это уже несколько десятков городов. Но здесь я прицепился к следующему: 24 февраля у нашей армии была карта военных объектов бывшей Украины. Публичная, разведывательная информация. Мы методично инфраструктуру уничтожали. Это была задача демилитаризации Украины. Потом эти объекты кончились на той карте. Часть из них Киев смог перетащить в другое место, спрятать. Я точно могу сказать, что под Одессой целый месяц таскали на горбу С-300 по катакомбам. Мы её всё-таки нашли и приговорили. Так задумайтесь над вопросом! Карты этой больше нет. Откуда цели у нашей авиации и «калибров»? Это – разведка. И, если вы думаете, что там сидят наши агенты и по телефону нам координаты говорят – это не так. Там работает наша не разведка, а разведчики. В поле. На всей территории Украины работают наши разведчики, которые ищут эти цели и передают в центр. Вы просто представьте себе, какая это гигантская военная машина!» – пояснил Казаков.

Также он смоделировал простой пример, к чему могло бы привести, если бы Россия наносила удары, руководствуясь только эмоциями и чувством мести.

«Да, можно по пустому Министерству обороны шандарахнуть. Еще и не один раз придется, нехиленькое здание. Давайте уже двадцать «калибров» засандалим, погибнет там немножко мирных жителей, с кем не бывает, пару военных, и будет красивая дыра в центре Киева. Это, конечно, будет нас утешать. Этот бесполезный удар, который принесет чувство утешения большому количеству людей, приведет, помимо санкций, к тому, что американцы дадут не двадцать «Хаймарсов» украинцам, а 100. И от этого погибнут, во-первых, наши ребята, а во-вторых, мирные жители, потому что они могут за это еще и 300-километровые ракеты им дать – MGM-140 ATACMS. Чего мы добьемся этим удовлетворением чувством мести?» – сказал Казаков.