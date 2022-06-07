Почему «хороший русский» – это позор, а «плохой русский» – честь и слава

Новости Украины

На днях лента запрещенного фейсбука вынесла в топ гомерически смешную историю из Незалежной. Некая журналистка Екатерина Барабаш поведала граду и миру о своем увольнении из неназванного центрового киевского издания.

Далее цитата: «Украинское издание, которому я служила 12 лет, с началом войны отказалось от сотрудничества со мною, пояснив, что для них сейчас нет хороших русских. Может, теперь меня и из Союза журналистов Украины выгонят».

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Произошло это печальное событие аккурат в день «независимой украинской журналистики» – 6 июня.

Что характерно – лишенная работы, а с нею – и права на профессию дамочка совсем не в обиде, философски рассуждая в том духе, что, мол, в демократическом и европейском государстве так и надо. Это же не какая-то отсталая «ср**ная Раша»:

«Ну что поделаешь… Я не в обиде – для них и правда больше никогда не будет хороших русских. Хотя сейчас могу сказать, что я многим рисковала, работая на это издание, и работы здесь лишилась не в последнюю очередь именно из-за этого. Но как бы ни случилось, я всегда буду числить себя, в том числе и украинской журналисткой, а когда Украина станет процветающей европейской страной – я буду тихо надеяться, что и мой крошечный вклад в это есть».

Процитированные откровения вполне отражают то состояние внутреннего куколдизма, с которым живет как в России, так и вне ее публика, по всем формальным признакам и параметрам русская, но после 24 февраля 2022 года внезапно застыдившаяся этой своей русскости.

Ставшая императивом внутренняя готовность встать на колени перед любым местечковым уберменшем и униженно платить и каяться по предъявленным им счетам за реальные и мнимые обиды, нанесенные тысячелетней Россией очередному лимитрофному государству-новоделу, здесь доведена до высшей точки абсурда, за которой следует собственно самоотмена этих людей в истории, готовность исчезнуть из истории, стоически подставив обидчикам вторую щеку.

Ну а как же? Ведь исходный тезис о том, что «Россия должна» не подвергается в этом кругу никакому сомнению, воспринимаясь как нечто самоочевидное. Потому и имена-явки-пароли в описанной выше истории не важны, поскольку сам сюжет носит общеиллюстративный характер, подчеркивая не частный случай, но именно тенденцию.

Подчеркиваю, речь идет не о западной русофобии, не о попытках зарубежных супостатов закенселить и стереть русских из истории, нарисовав на карте мира большое белое пятно там, где сегодня располагается Россия. Нет. Речь именно о том специфическом сорте самоненавистничества, который культивирует беглая политическая и культурная эмиграция, незаметно для себя переступившая черту, за которой она из пусть и радикально-несистемной, но все-таки политической оппозиции, превратилась в обыкновенную пятую колонну, мечтающую не об изменении страны, но о ее уничтожении и распаде.

Апогеем такого самоненавистничества стала рожденная закордонными каспаровыми и волковыми идея введения паспортов «хороших» или «правильных» русских. С сопутствующей унизительной процедурой присяги западному порядку, отречением от России и проклятиями в адрес Путина. С этим аусвайсом унтерменша, по мысли заграничных отцов российской демократии, перешедший на «правильную сторону истории» русский человек за границей приобретает некий иммунитет от оплевывания, унижения и ограбления со стороны «хозяев дискурса».

Что характерно, некоторые впечатлительные особи из числа уезжанцев поверили в возможность такого трансфера идентичности на мещанские блага. Но оказалось, что все совсем не так однозначно. А вернее – совсем не так и совсем не однозначно. Особенно яркое и выпуклое продолжение нашел этот сюжет на Украине, куда после известных событий 2014 года ломануась изрядная часть алчущих «Европы» и «демократии» российских неполживцев.

Выяснилась любопытная вещь. Приезжая в Незалежную, практически все русские беглецы от Путина проходили одну и ту же двухстадийную метаморфозу: от первоначального восторга к последующему охлаждению и разочарованию.

Нечто похожее, к слову, происходило и с большинством советских политдиссидентов и невозвращенцев, оказавшихся на эльфийском Западе еще при Брежневе. Только вот деваться им, как и нынешним беглецам в Незалежную, было уже некуда. Назад в Россию хода уже нет, как говорится, позади – Следственный комитет, а впереди – коридор позора в исполнении новых соотечественников. Которые – совсем не так представляют себе «щирого украинца».

Тут то и выясняется ужасная вещь: хороших русских не бывает. И чтобы хотя бы попытаться – причем, безо всяких гарантий, – влиться в новую среду, нужно отречься от русскости совсем. Перейдя в новое качество выруси. Получается не у всех.

На дистиллированно-лабораторном примере Марины Овсянниковой мы видим, как первоначальное «Нет войне!» по ходу дела морфирует у этой публики в нынешнее «Смерть российским оккупантам!». В этом смысле перебежчица с Первого канала оказалась последовательной, когда, после шквала хейта и презрения пополам с ненавистью со стороны своих новых соотечественников, назвала войну «коллективным преступлением русских», а саму себя – не «хорошей русской», а украинкой, в подтверждение чего анонсировала смену фамилии с нынешней «Овсянниковой» на «родную» «Ткачук».

Но, как оказалось, чтобы считаться полноценным украинцем в логике щиро-свидомых, даже этого мало. Русскость, даже если сабж от нее отказывается и открещивается всеми четырьмя лапами и хвостом, в системе координат нынешней Украины – это такое несмываемое даже кровью позорное пятно, которое делает своего носителя парией на всю жизнь. Как ни клянись на декалоге ОУН, не ори СУГС и не пой Щеневмерлу охрипшим басом.

Вот и новявленному украинцу Невзорову с чадами и домочадцами тоже обломилось.

«Оказалось, что у Невзорова еще нет украинского гражданства. «Оказалось» это после того, как пиар-акция стала акцией-зашкваром. Офис Дебила передумал и – вуаля. Рано Невзоров благодарил «великий украинский народ», – посмеиваясь в бородку иронизирует в Сети испанский украинец Шарий.

И эту иронию понять можно. Если уж ему – Шарию, – украинцу по крови и месту рождения, правящая в Киеве свидомая шобла отказывает в праве быть украинцем, зачисляя в «российские пропагандисты», то что говорить об Александре Глебовиче.

Да и всем русским ныне на Украине сущим есть повод крепко задуматься о своем будущем. Тихарись не тихарись, мимикрируй не мимикрируй, цепляй на аватарку в соцсетях жовто-блакитную рамочку или не цепляй, а коридор движения уже задан.

Как и ожидаемый результат, многократно озвученный как первыми лицами Незалежной, так и самыми последними ее пропагандистами: «По итогам войны все русское на Украине должно быть вычищено». Или, как откровенно заявила националистическая пропагандистска Янина Соколова «Когда мы победим – Украина станет другой».

Чтобы убедиться в том, какой именно станет Украина в случае их победы, проходим проверочный текст в разделе «Культура» государственного информагенства «Укринформ»:

«С сайта театра исчезли балеты на музыку Петра Чайковского, опера по сказке Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Принципиальная позиция генерального директора театра Петра Яковлевича Чуприны: эти представления не могут быть показаны на нашей сцене – сцене Национальной оперы Украины». «Что будет делать с постановками востребованных ранее каждый раз зрителями «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Спящей красавицы» Национальный театр оперы и балета имени Шевченко? Идя на встречу с главным режиссером Анатолием Соловьяненко, даже удивилась, с ощущением большого удовольствия: с сайта театра исчезли репертуарные предложения балетов на музыку Петра Чайковского, которого Россия использовала и продолжает использовать, как инструмент прикрытия своей -тоталитарно-репрессивной сущности».

«Андрей Курков, украинский писатель: «Для образованного человека русскоязычным быть некомфортно».

«Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы: «Русский – это просто идеальный преступник, функция которого состоит в том, чтобы сделать мир непримиримым ко злу».

«Иван Чередниченко, музыкальный руководитель Львовской национальной оперы: «Моя позиция категорична – в нашем театре не будет русского репертуара».

«Евгений Клопотенко, шеф-повар: «В честь Перемоги приготовлю «Русню под Изюмом» и угощу всех бесплатно».

«Кирилл Кашлыков, режиссер, директор-распорядитель Национального драмтеатра имени Леси Украинки: «Мы единогласно проголосовали за то, чтобы убрать из названия слово «русский».

«Мыкыта Потураев, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики: «Объем преподавания русской литературы должен быть сокращен».

«Министерство образования Украины решило исключить из школьной программы роман «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска».

«Директор Украинского института книги Александра Коваль считает, что из публичных библиотек необходимо изъять более 100 млн экземпляров книг. Русская классика может пойти на макулатуру».

«Все русское из украинской топонимики необходимо убирать».

Одним словом, на Украине больше нельзя будет оставаться русским. И это тот случай, когда незнание не освобождает от последствий столкновения с суровой реальностью. И, честно говоря, автора этих строк меньше всего беспокоит то, что станет с кандидатами в «хорошие русские». Они сами сделали свой выбор.

Куда больше меня волнует судьба остальных – «плохих» русских. Потому что мы давно уже за той чертой, когда вернуть в программу украинских школ произведения, прославляющие русскую армию, способна только сама русская армия. Так пожелаем же ей в этом успеха.