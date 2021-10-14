Почему Киев лишь на словах называет Россию «стороной конфликта в Донбассе»

14.10.2021 08:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев называет Россию «стороной конфликта в Донбассе», но при этом не желает фиксировать эту позицию документально.

На эту странность, передает корреспондент «ПолитНавигатора», указывает «Коммерсант» в материале о перспективах проведения на высшем уровне саммита в «нормандском формате».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Издание выяснило, что имеются серьезные разногласия буквально по каждому предложению в тексте. Так, если во франко-германском проекте документа предлагается записать, что итоги парижского саммита 2019 года подлежат полному выполнению без отлагательств, то Москва хочет подчеркнуть: стороны с «глубоким разочарованием констатируют невыполнение согласованных итогов саммита «нормандского формата» 9 декабря 2019 года в Париже».

«России это важно, чтобы указать, что ответственность за отсутствие прогресса лежит на Киеве. В столице Франции Владимир Зеленский обещал, что не позднее марта 2020 года «формула Штайнмайера» (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) будет интегрирована в украинское законодательство, состоится разведение сил на трех новых участках линии соприкосновения в Донбассе, продолжится разминирование территорий и обмены удерживаемыми лицами. Это зафиксировано не только в итоговом документе, но и в технической записи бесед четырех лидеров, которая, по словам участников переговоров с российской стороны, тогда велась и сохранилась», – пишет газета.

Кроме того, позиции Москвы и Киева вошли в прямое противоречие. Если Россия настаивает на том, что сторонами конфликта в Донбассе являются Украина и ЛДНР, Киев утверждает, что воюет с РФ, о чем, в частности, заявил во время недавнего саммита Украина – ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

«Однако закреплять этот статус Москвы в переговорных документах украинская сторона тоже отказывается. Возможно, потому, что это будет означать окончательное разрушение Минских соглашений — договоренностей если не о мире, то о перемирии — и, как следствие, создание новой реальности, в которой конфликт может снова разгореться», – подчеркивает издание.

Указывается, что «есть и другие развилки».

«Документальная фиксация роли России в конфликте на востоке Украины в качестве его стороны поднимет вопрос о том, закончилась ли эта война. Если да, встанет вопрос о том, кто в ней победил, а кто проиграл — с соответствующими территориальными потерями и приобретениями. Если нет, нужно начинать переговоры о том, как войну остановить, и работать над мирным договором. Но уже вне существующих механизмов вроде «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы, которые создавались под Минские соглашения», – резюмирует газета.