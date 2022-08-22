Почему Китай переориентируется на Северный морской путь

22.08.2022  00:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Китай, Россия, США, Транспорт


Для Китая сейчас очень важно расширение рынков сбыта своей продукции, поэтому китайцы сейчас много вкладывают в Северный морской путь, как безальтернативный надёжный источник связи с Европой.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Китая сейчас очень важно расширение рынков сбыта своей продукции, поэтому китайцы сейчас много...

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«Основная цель Китая является обеспечение расширения рынков сбыта своей продукции и гарантированного доступа к источникам передовых технологий и сырья. Больше ничего от остального мира Китаю не надо. Во всём остальном он самодостаточен.

Товарооборот Китая и США – это как отношение высокотехнологической страны со страной третьего мира. Только если вы думаете что страна третьего мира – это Китай, вы ошибаетесь. Получается наоборот, что в роли высокотехнологической страны выступает Китай, я имею в виду в товарообороте с США. А США выступает в роли страны третьего мира. США поставляет в Китай в основном сырьё, продовольствие», – рассказал Сивков.

Он объяснил, почему Китай сейчас перебрасывает огромные средства Южно-океанского пути на Северный морской.

«Для реализации этого пути, Юго-Восточная Азия – Европа, возможно несколько направлений. Первое – это Транссибирская ветвь, это по нашему железнодорожному пути. Вторая ветвь – южная ветвь, это то, что сейчас Китай строит автомобильные и железные дороги из Китая через страны Ближнего и Среднего Восток в Европу. Третий путь – это Южно-океанский путь, морской путь…

Но на этом пути стоят проблемы, тут распространяется пиратство. Этот путь, который идёт в обход через Индийский океан, находится под прицелом Индии, флота США. В случае серьёзного обострения с США этот путь будет прерван. Поэтому для Китая Северный морской путь становится жизненно необходимым», – резюмировал эксперт.

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