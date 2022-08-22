Почему Китай переориентируется на Северный морской путь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Китая сейчас очень важно расширение рынков сбыта своей продукции, поэтому китайцы сейчас много вкладывают в Северный морской путь, как безальтернативный надёжный источник связи с Европой.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Основная цель Китая является обеспечение расширения рынков сбыта своей продукции и гарантированного доступа к источникам передовых технологий и сырья. Больше ничего от остального мира Китаю не надо. Во всём остальном он самодостаточен. Товарооборот Китая и США – это как отношение высокотехнологической страны со страной третьего мира. Только если вы думаете что страна третьего мира – это Китай, вы ошибаетесь. Получается наоборот, что в роли высокотехнологической страны выступает Китай, я имею в виду в товарообороте с США. А США выступает в роли страны третьего мира. США поставляет в Китай в основном сырьё, продовольствие», – рассказал Сивков.

Он объяснил, почему Китай сейчас перебрасывает огромные средства Южно-океанского пути на Северный морской.

«Для реализации этого пути, Юго-Восточная Азия – Европа, возможно несколько направлений. Первое – это Транссибирская ветвь, это по нашему железнодорожному пути. Вторая ветвь – южная ветвь, это то, что сейчас Китай строит автомобильные и железные дороги из Китая через страны Ближнего и Среднего Восток в Европу. Третий путь – это Южно-океанский путь, морской путь… Но на этом пути стоят проблемы, тут распространяется пиратство. Этот путь, который идёт в обход через Индийский океан, находится под прицелом Индии, флота США. В случае серьёзного обострения с США этот путь будет прерван. Поэтому для Китая Северный морской путь становится жизненно необходимым», – резюмировал эксперт.