Почему Крым засекретил имена иностранных участников СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В рядах добровольцев, участвующих в СВО от Крыма, есть иностранные граждане, но их имена не афишируются.

«У нас есть иностранцы, но здесь о них распространяться не буду, поскольку за ними отдельно охота идёт, и их правительства не все поддерживают в данном случае. Многие разделяют ценности «русского мира», православные, понимают, что сегодня только Россия практически противостоит центру. Идет борьба цивилизаций, и мы благодарны всем, кто откликнулся и тоже участвует как доброволец», – сказал руководитель Крыма Сергей Аксенов в эфире республиканского ТВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он рассказал, что и сам не теряет воинской выправки, регулярно выезжает на стрельбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я каждую субботу стреляю, прохожу всё время, так сказать, инструктаж. Я время не теряю, выезжали на полигон из миномёта стреляли, и с оптики, и вот с Лобаевской винтовки, – отметил Аксёнов. – Могу сказать, что в первый раз, не имея опыта, на качественной технике с 1 тысячи метров у меня подтверждённое попадание было в цель. Первый раз из такой винтовки, но это не моё мастерство, а качество этого оружия», – сказал Аксёнов.

Он сообщил, что предложил руководству России вернуть на воинскую службу политруков. Сам Аксёнов – выпускник Симферопольского высшего военно-политического строительного училища.

«Я докладывал Владимиру Владимировичу (Путину) по поводу того, что есть необходимость возврата политработников, вносил свои предложения. Бумажную переписку с Минобороны до конца не видел, но считаю, что ребята должны знать политически, что происходит, какая ситуация, их должны информировать о новостях, о том, что происходит», – уточнил Аксёнов.

По его словам, в зоне СВО «у большинства интернета нет, телефоны-плашеты-андроиды запрещены».

«Информирование военнослужащих – это одна из самых важных задач. Понимание у ребят должно быть, что их все ждут, что они нужны, их ценят, уважают, за них переживают, за них молятся. На самом деле это дорогого стоит, надо возвращать систему политработников», – сказал Аксёнов.