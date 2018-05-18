18.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Почему крымские татары лучше украинцев

Крымские татары в отличие от украинцев не вспоминают о своих предателях, воевавших на стороне Гитлера.

Об этом в интервью изданию «Россия для всех» сказал российский писатель крымско-татарского происхождения Рустам Арифджанов.

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«Крымские татары все время говорят об Амет-Хане Султане, о героях, которые воевали в составе Красной армии, но не говорят о тех, кто сотрудничал с Гитлером. Они имена этих предателей не помнят и не хотят помнить. Это же хорошо. Когда народ вспоминает тех, кто служил фашизму – Шухевича и Бандеру – ни к чему хорошему это не приводит. Хорошо, что крымские татары – это здоровая нация и они не вспоминают своих предателей», – сказал Арифджанов.

Признаком национального нездоровья он считает фокусировку общественного внимания на трагедиях и поражениях, таких как депортация крымских татар в 1944 году.

«Я называю это болезнью «культивируемого шока от геноцида». Народ, воспитывающийся на трагедии, на плаче, заболевает. Я считаю, что как бы ни было ужасно переселение крымских татар из одного региона страны в другой – не нужно делать из этого фетиш. Народ нужно воспитывать на гордости. В истории каждого народа есть победы, и каждый народ хочет чувствовать себя народом-победителем», – подчеркнул писатель.