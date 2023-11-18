Почему крымским виноделам сложно начать поставки в Китай
Китай настолько большой рынок для виноделов, что практически любая продукция там найдет потребителя. Только Шанхай, где проходила международная выставка «ProWine China-2023» – это 40 миллионов жителей.
Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Заинтересовали их наши наливки. Потому что тенденция в Китае действительно связана не просто с классическим сегментом. Это что-то молодёжное, что-то в маленьких бутылочках, ягодно-фруктового вкуса, лёгкое. Цель – не максимально выйти из строя за короткий период времени – цель пообщаться за вкусным напитком, который слегка улучшит настроение. Вот как раз под эту категорию в принципе они ищут себе товар.
Конечно, традиционно китайский рынок – это красное вино, и в Крыму очень хорошее красное вино, что было отмечено не только со стороны китайских потенциальных партнёров. Наш стенд посетили многие другие страны – Франция, Чили, Италия. Но позиция неизменная – это красная сухое вино. Был спрос на полусладкое и игристое вино. Действительно, наш производитель шампанского, которое в Китае ассоциируется с Советским Союзом, вызывает интерес», – подчеркнула Слуцкая.
Однако пробиться на китайский рынок – длительная и муторная бюрократическая процедура, требующая времени и терпения.
«Реальные предложения были со стороны Китая. 80% посетителей – это были китайские потенциальные партнёры. У нас были разные компании – кто-то приехал в первый раз, кто-то уже прорабатывал вопросы. Одна компания уже четвёртый раз – подчёркиваю специально, поскольку все говорят о скорости заключения контрактов.
Чтобы выйти на китайский рынок, лично собственник ездил четыре раза в Китай на переговоры, и это был его четвёртый раз. Сейчас компания будет проходить регистрацию в таможне КНР для получения номера экспортёра, и это будет первая компания. Мы надеемся, что в январе-феврале уже будет контракт.
У каждого своя философия. Кто-то считает, что пробная партия, контейнер – это уже экспорт. Руководитель этой компании настроен так, что, когда у него до половины объёма будет уходить в Китай, то это выход на рынок», – указала глава центра поддержки экспорта.
Провести анализ потребительского спроса на выставке крымским производителям не удалось, потому как посетителей интересовала разная продукция.
«Одни подходят и говорят: рынок дешёвого вина в Китае перенасыщен, давайте нам дорогое. Подходит следующий, говорит: нет, мы блогеры, нам надо доступное вино. И это отдельный разговор, как на выставке через 2-3 стенда активно шла работа стримеров и блогеров. И в этот момент продажи возрастают в среднем в 10 раз, потому что в Китае на электронных площадках продаётся алкоголь.
Мы познакомились с одним с таким блогером. Она работает с российскими компаниями, и весь процесс наблюдали своими глазами – просто часами находились на стенде, показывали эту бутылку пробовали и так далее. И это реально увеличение продаж.
Кто-то говорит: нам нужно премиальное вино для сегмента хорека для ресторанов, на подарки. Для Китая выделить какую-то систему очень сложно. Есть огромное количество запросов», – подчеркнула Слуцкая.
Она добавила, что винная культура в Китае особенная, событийная и подарочная. Популярность вина набирает обороты на фоне более привычного для китайцев пива. И не далек тот час, когда к чайным китайским церемониям добавятся винные церемонии.
«Как мы всегда говорим, крымское вино есть только в Крыму, и из-за этого сам Бог велел продавать и продвигать то, что является нашей визитной карточкой», – заключила руководитель экспортного центра.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.