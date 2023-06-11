Почему «Леопарды» начали гореть в степях Украины

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Шум в СМИ вокруг поставок ВСУ германских танков «Леопард-2», как очередного «вундерваффе», создал несколько месяцев назад ажиотаж. Нашлись даже российские предприниматели, объявившие значительную премию за подбитые немецкие машины. Конечно, раздутый мыльный пузырь рекламы этих танков оказал свое воздействие на неосведомленные умы граждан. Им простительно.

Но с самого начала эта волна вызвала недоумение автора, который, изучая технику вероятного противника, еще в рядах Советской армии, помнит эту модель. То есть, это далеко не новая машина. Пятую модификацию танка «Leopard-2 A4», которую решено поставлять Украине, создали еще в конце восьмидесятых прошлого века (1985-1987). Этому танку уже под сороковник. В то же время, это самая популярная и раскрученная модель, которая стоит на вооружении почти всех стран НАТО, кроме США, Великобритании и Франции. Но уже далеко не самая совершенная.

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Применение этих танков в ходе военных конфликтов, в частности, в Ираке, в Сирии, в Афганистане и Югославии, никаким образом не повлияло на ход военных действий. При этом жгли их там без проблем и ПТУРами «Малютка» и даже из РПГ-7, а это противотанковое оружие Советской армии шестидесятых годов прошлого века. И это – несмотря на мощное лобовое бронирование.

Наверное, с учетом этих фактов, немецкими инженерами были созданы еще три модификации «Леопарда 2», имеющие целый ряд заметных улучшений. И именно благодаря этим новшествам, «Леопард 2» признан лучшим танком НАТО. Но…только в НАТО.

Чтобы в ходе написания этой статьи заручиться мнением профессионала, автор обратился к своему давнему товарищу по службе, который окончил Челябинское танковое училище. Он, кстати, во времена «приятельских» отношений России с НАТО проходил стажировку в Потсдаме, и имел возможность вплотную познакомиться этим танком, опробовав и место механика, и место командира. Он также потренировался и в вождении этой боевой машины, и в стрельбе из ее 120 мм пушки. Конечно на тренажерах.

НАТОвцы, впечатлившись его успехами даже выдали ему специальный диплом, сообщающий, что предъявитель сего показал уверенные знания и навыки в управлении этой машиной.

При этом, как сказал Александр, особого восторга танк не вызвал.

Что, безусловно, понравилось, так это цифровая система управления огнем, имеющая лазерный дальномер и тепловизор, который позволяет вести огонь ночью.

120-миллиметровая пушка «Рейнметалл» имеет стабилизацию и дублирование каналов управления. А электронный баллистический вычислитель учитывает все параметры окружающей среды и состояния танка. Экипаж лишь вводит поправки на тип выстрела и температуру заряда.

Все это рассчитано на поражение цели с первого выстрела, но ведь в бою танк будет двигаться, скорее всего, не по шоссе, а по пересеченке. И в этих условиях важным фактором является скорость перезарядки орудия для очередного выстрела.

На наших танках стоят автоматы заряжания, позволяющие вести огонь с темпом 8 выстрелов в минуту, независимо от скорости движения и рельефа местности. Даже хорошо тренированный заряжающий физически не способен обеспечить такой темп стрельбы.

Другой фактор, на который обратил внимание мой товарищ, – это броня на версии А4. Броня комбинированная и многослойная – да, довольно мощная в лобовой проекции корпуса и особенно башни, где обитает весь экипаж за исключением механика-водителя. Но…броня не имеет динамической защиты, которую несут практически все российские танки, начиная с Т-72. А это очень важно, поскольку снижает пробивную способность боеприпаса противника при попадании в танк.

Также слабое бронирование днища танка и крыши башни и бортов. Именно в борт и подбили в Сирии 10 турецких Леопардов 2А4 с использованием ПТУР и РПГ.

Относительно слабое бронирование крыши башни делает его особенно уязвимым от ударов с воздуха, в частности, армейской и штурмовой авиацией, а также в ходе артиллерийских налетов, которые являются характерной особенностью вооруженного конфликта на Украине.

Слабое бронирование днища танка, безусловно, выводит его из строя. На подрыве, как правило, погибает механик-водитель. Остальной экипаж остается жив. Собственно повышенная защита экипажа Леопарда-2 является его основной фишкой.

Слабым местом являются фрикционные амортизаторы, которые сильно зависят от износа и температуры окружающей среды. Но надо признать, что танк отличается высокой ремонтно-пригодностью. Это обеспечивается за счет того, что четырехтактный дизель мощностью 1500 л.с. вместе с трансмиссией установлен в едином блоке. Замена одного блока другим производится в течение 4 часов.

Но для этого должна работать бригада профессиональных ремонтников, специализирующаяся на ремонте и обслуживании этих танков. Чтобы достать блок двигателя и трансмиссии, и поставить новый, нужна спецтехника и специалисты.

Также следует заметить, что немецкий танк требует очень тщательного и непростого обслуживания, которое напоминает специальное обслуживание дорогих иномарок в специализированных автосервисах. Иначе он может скоро стать грудой дорогого железа.

В частности, производитель этих танков германский концерн Рейнметалл во время танкового тендера вместе с демонстрацией возможностей танков шведской армии одновременно посоветовал создать в танковых подразделениях на «Лео-2» восемь вспомогательных служб: топливную, инженерную, имеющую машины на базе танка, учебную, ремонтную, службу снабжения, эвакуации, оружейную и вспомогательную.

При этом каждая служба в свою очередь должна состоять из десятка различных департаментов. Их штат может насчитывать десятки тысяч технических специалистов высокой квалификации, умеющих работать с танками «Леопард-2».

Конечно, возможно я что-то упустил, но не припомню, чтобы в украинских или западных СМИ мелькала информация по подготовке на Западе таких спецов для ВСУ. Не исключено, что для этих целей будут задействованы польские военные. Но это уже прямое участие в боевых действиях. То есть, кто это будет делать на поле боя и в ближнем тылу – пока не понятно.

Ко всему, танки эти должны быть обеспечены соответствующим топливом и боеприпасами в необходимом количестве. То есть, опять возвращаемся к службам обеспечения.

Ну, и стоит заметить, что страны НАТО передают Украине свою боевую технику отнюдь не новую. Ей не один десяток лет и не на складах она хранилась, а использовалась военными по полной программе. Поэтому тема ремонтных подразделений, думаю, актуальна, уже.

Что касается российских танков, то проблем с топливом, ремонтом и снарядами у российской армии нет. В тылу у передовых сил всегда есть ремонтные батальоны, оружейные и логистические части.

Конечно, проблемы снабжения на войне могут возникать, на то и война. Но наши ремонтники работают с той техникой, которую знают и обслуживают годами. И потому проблем у них на этом поле в разы меньше, чем у противника из ВСУ.

Что же касается боевых возможностей современных российских танков Т-72Б3, Т-80 и Т-90, действующих на передовой, то они не уступают, а в чем-то даже серьезно превосходят хваленый «Леопард-2».

Поэтому, как говорят на Руси, «лиха беда начало!» Об этом в своей песне написал известный автор и исполнитель военных песен полковник запаса Михаил Калинкин, посвятив ее первым сожженным Леопардам в честь 80-летия Курской битвы.

Для русских – лучшая награда, Она досталась нам не зря: Горят фашистов леопарды Под русской силою горят ! Горят огнём того же цвета Как восемьдесят лет назад “Пантер” под свастикою – метой Сжигала русская гроза. Нам, брат, не привыкать к окопам. Мы родились в них и живём. Забыли Штаты и Европа, Как мы п….ы врагам даём. Ну что ж, камрады, не скучайте, Кому так хочется сгореть Идите в гости. Получайте. И вспоминайте Поскорей….