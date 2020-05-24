Почему либералов корёжит от российских воинских наград

24.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Спонсируемые бежавшими на Запад олигархами российские либеральные СМИ развернули кампанию против министра обороны Сергея Шойгу, награжденного орденом «За заслуги перед Отечеством» Первой степени, который он получил от президента Владимира Путина в день своего 65-летия.

Награда Шойгу используется либералами лишь как повод – их вообще не устраивает российская система государственных наград. То им не нравится, что на медали за возвращение Крыма стоит «не та дата», то сама медаль, а то и конкретный человек, удостоившийся той или иной награды. Конечная цель ясна – дискредитировать основы всей российской государственности, подготовить почву для аналога украинского Майдана.

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По мнению военного историка – обозревателя Армена Гаспаряна, выпады в адрес Шойгу со стороны либералов ситуативны – они выбрали его фигуру как повод для критики, и, если бы президент наградил любого другого чиновника, то объектом травли стал бы тот.

«Нашим либералам не нравится, в принципе, любая наградная система в стране. Ни советская, ни после Российской империи, ни современной Российской Федерации. Им не нравится они ни по отдельности, ни в формате синтеза. Наградная система у нас складывалась веками.

Но тогда, по их извращенной логике, нужно признать, что у нас она вообще изначально «была порочна»! Но, если вы приходите к этому выводу, тогда вам надо сказать, что все абсолютно герои страны – это люди, которые этого недостойны. Мне кажется, что это тогда попахивает шизофренией.

Что касается претензий к министру обороны, так это просто воспользовались поводом. Сейчас Сергея Кужугетовича наградили, а если бы наградили кого-то другого, соответственно, в его сторону полетели бы камни.

Здесь же важна не наградная система, а просто повод для юродства. Самое главное – если бы условно о наградной системе, ее совершенстве или несовершенстве высказался какой-нибудь крупный специалист в области наград, тут можно было бы что-то обсуждать, послушать его доводы, принять их или не принять. Но когда об этом высказываются, извините, дилетанты, я не знаю, стоит ли с ними вступать в полемику», – заявил «ПолитНавигатору» Гаспарян.

Наградная система в Российской Федерации имеет глубокие корни и складывалась веками. Она отлажена и работает не хуже, чем в других странах. У тех же США, да и в соседнем Китае система госнаград более размыта, а медалей и орденов выдается значительно больше. Награждение же министра обороны, по мнению Героя ДНР, полковника ФСБ в запасе Андрея Пинчука, – это признание заслуг всего ведомства, а не только его руководителя.

«Система государственных наград России основывается на очень глубокой геральдической школе, которая имеет достаточно серьезные, системные еще досоветские корни. Потому что Советский Союз, начиная со второй половины Великой Отечественной Войны, вернулся к царской геральдической системе. И Российская Федерация является наследником этой системы. С наградной системой в России все в порядке.

Вот, возбудились либералы – если вы вспомните «святые 90-е», которые являются основой для примера со стороны либералов, то там вплоть до «воров в законе» награждали госнаградами, и таких сомнительных персонажей вплоть до врагов и кого только не было там. Вот, они свое уже «отнаграждались».

Что касается конкретно Шойгу, то его награждение – это награждение военачальника за конкретные военные успехи. И оспаривать награждение Шойгу – это оспаривать эти военные успехи.

Суть проблемы не в том, что либералам не нравится фигура Шойгу, а им просто не нравятся эти военные успехи России – в Сирии, в других государствах. Поэтому, пытаясь покритиковать награждение Шойгу, они просто критикуют продвижение и усиление российского влияния», – подчеркнул Пинчук.

По его мнению, чем больше разнообразие наград, тем лучше, это позволяет более точно отметить всех заслуживших поощрение:

«Нельзя оценивать награду через систему в целом. Каждую награду и ее статут нужно оценивать как индивидуальную историю. Присоединение Крыма, например, – это большое историческое событие. Должны быть люди награждены? Должны! То, что людей награждают в определенные даты – это правильно, потому что организация этого должна быть – не должно быть в течение года безостановочно по персоналиям. Собирают в один пакет и награждают после этого. Это общемировая практика, в этом смысле у нас ничего особо нового нет».

Награждение чиновников и военных в целом – это часть «ментального кода» россиян. Любой солдат срочной службы ценит свои сержантские лычки, а, тем более, медали – это своего рода его статус в коллективе, чувство принадлежности и ценности в системе, считает Армен Гаспарян:

«Награды, эти государственные ордена – это часть ментального кода народов России, они прописаны где-то в подсознании. Ордена и медали – это показатель тебя самого, твоей нравственности, сильного и крепкого начала. Для подавляющего большинства людей это очень серьезно, и это повод для гордости, твое служение государству. Есть, конечно, моральные уроды, но куда без них – они есть, к сожалению, в любом обществе».

Эксперт также подчеркнул, что особо почетны в России звания Героев. Их невозможно получить за какую-то личную симпатию – эти награды присваивают и рядовым гражданам за заслуги перед государством и народом:

«Высшие награды России даются не по дружественным или каким-то родственным связям, а за проявления совершенно определенных поступков человеческих и нравственных. И они все прописаны в статутах этих наград. Сомневающимся я рекомендую ознакомиться – сейчас в эпоху интернета не очень сложно это сделать».

«Мы можем говорить, кого конкретно наградили, кто заслуживает этого или не заслуживает. Я помню эти волны относительно Чемезова, еще каких-то государственных служащих по поводу того, правомерно или неправомерно их награждали. Вспомните советское время, когда награждали Ворошилова, Микояна или еще какого-нибудь государственного деятеля, это же их награждали не за то, что они лично в атаку ходили и не за то, что они лично своими руками мину обезвредили, а за то, что организовали и руководили сложным государственным процессом. Организация столь непростых процессов — это большое событие. В данном случае награждается же не конкретное физическое лицо, а в лице руководителя награждается большое историческое или государственное событие. Надо это именно так оценивать», – объясняет Пинчук.