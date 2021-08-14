Почему либералы травят Шойгу за добрые слова о сербах

14.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Чем ближе выборы в Госдуму, тем отчетливее проявляется деятельность различных прозападных НКО и иноагентов по подрыву легитимности избирательной кампании в России. Целью атаки не случайно выбран министр обороны Сергей Шойгу – один из самых популярных руководителей страны, возглавляющий предвыборный список партии власти.

В качестве повода было избрано недавнее выступление Шойгу в рамках молодежного форума «Территория смыслов», где министр заявил, что ему посчастливилось работать вместе с лидерами боснийских сербов Радованом Караджичем и Ратко Младичем, которые после незаконного вторжения НАТО в Югославию и расчленению страны подверглись репрессиям – были осуждены трибуналом в Гааге. Финансируемые Западом СМИ, зацепившись за это заявление Шойгу, стали обвинять российского министра в связях с «международными преступниками».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Здесь стоит отметить, что Шойгу, возглавлявший в 90-е годы МЧС, участвовал в помощи пострадавшим от бомбардировок НАТО жителям Югославии в рамках проводимой Россией, Грецией, Швейцарией и Австрией операции. Поэтому он действительно был знаком со многими сербскими лидерами. Но даже знакомство с теми, кто позже был осужден трибуналом, не является постыдным, потому что Россия не признала справедливым решение трибунала, а расценила его как гонения на сербов – месть тем, кто отстаивал целостность своей Родины.

«Очень много российских офицеров, офицеров постсоветского пространства до сих пор гордятся тем, что имели возможность работать с этими людьми. То, что они обвинены Гаагским трибуналом очень непрозрачно и, по всей видимости, исходя из политической целесообразности, а не на основе права – это для многих очевидно. Это особенно показательно и наглядно, если сравнивать обвинительные приговоры этого органа как бы международного правосудия над сербами в Боснии и Герцеговине и над косовскими албанцами по истории отделения Косово. Когда откровенные преступники до сих пор находятся в политическом поле и отыгрывают очень значимую политическую роль в жизни того же Косово, хотя их вина доказана множеством свидетельств. И тот же пример с Республикой Сербской, ее лидерами Младичем, Караджичем и другими, которые, видимо, обречены закончить жизнь в застенках. Так что заявления Шойгу вполне адекватные, с точки зрения русского офицера, для которого честь и достоинство куда важнее политической конъюнктуры», – заявил политолог Денис Денисов.

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак подчеркивает, что западная пропаганда сегодня, как и в 90-е годы, лживо обвиняет сербов, чтобы скрыть свои преступления и оправдать агрессию НАТО.

«С Караджичем и Младичем много людей встречалось, и среди моих знакомых есть люди, которые были в 90-е годы в тех местах, общались с лидерами боснийских сербов – это все достойные люди. Понятно, что это все судилище в отношении Караджича и Младича, и Милошевича – это преступление так называемого мирового сообщества против конкретного народа и против суверенного государства. Это мы видели и в 98-м году, и в первой половине 90-х, во время боснийских войн, когда Запад выступил в поддержку одной из сторон конфликта, очень консолидированно. Запад, можно сказать, и занимался тем, что называется геноцидом, в отношении сербов. Известна страшилка по поводу «геноцида в Сребренице», но зачастую это основано вообще на лжи, иногда перевираются факты. А то, что Шойгу так высказался по поводу лидеров боснийских сербов – что бы ни говорили по этому поводу иностранные агенты, пусть говорят. Мы должны знать правду, наш долг – говорить правду о тех событиях вопреки всему информационному давлению Запада. Это вопиющая несправедливость, когда представителей одного народа обвиняют во всех смертных грехах. А то, что Шойгу так сказал – мне приятно, что такой человек позитивно отзывается о лидерах боснийских сербах, и, если либералы так возражают, значит, мы двигаемся в правильном направлении», – заявил Дудчак.

С ним согласился политолог Олег Бондаренко, руководитель проекта «Балканист.Ру». Эксперт подчеркивает, что и сегодня западные кураторы работают с пропагандистами и информационными ресурсами, чтобы не допустить правды о событиях в Югославии.

«Шойгу тогда работал министром по чрезвычайным ситуациям, так что для него это знакомая история. Сейчас все западные СМИ будут активно раскручивать по указке сверху историю с геноцидом в Сребренице. Мы уже слышим заявления корпораций «Гугл» и «Твиттер» о том, что они будут блокировать аккаунты и сообщения, где поддается сомнению геноцид – это элемент большой информационной истории. Вашингтонским пиарщикам нужен образ ужасной Сербии, которому поверят. Этот образ был создан для привлечения симпатии мирового сообщества к бошнякам в той войне. Это также некий повод для военной операции против сербов. Поводом и был якобы геноцид в Сребренице, которого, конечно же, не было», – заявил Бондаренко.