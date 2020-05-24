24.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, Россия, Украина
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Почему Лукашенко хотел бы задушить Донбасс


Последние критические высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко не случайно совпали по времени с обострением ситуации на Донбассе.  Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чисто как оператору военному мне пришла в голову такая мысль, что это очень хорошо совпадает по времени с тем, что на Донбассе Народная милиция республик приведена в состояние повышенной боевой готовности и начинает давить все огневые точки, с которых их обстреливают. Давно назревшее и правильное решение.

И тут же Лукашенко грозно бряцает одряхлевшими мускулами. Можете обвинить меня в конспирологии, но каждый раз, когда подобное происходит, Лукашенко начинает рассказывать России про партизанское движение, про мощную белорусскую армию, чтобы мы не рыпнулись», – сказал Трухан.

Он объясняет это тем, что Донбасс – это феномен внешней политики РФ, когда люди пророссийски настроенного региона заставили Кремль поддержать их, а не официальную киевскую власть.

«Донбасс – это абсолютно новый, интересный феномен. Это тот случай, когда люди заставили руководство России принимать решения, которых она не хотела. Россия оказала поддержку, когда республики начали геноцидить», – сказал Трухан.

По его словам, в отличие от ситуации в Крыму, к событиям на Донбассе Москва была абсолютно не готова, войск на границе в тот момент не было.

«Почему Донбасс поперек всего Лукашенко? Он же даже войска свои предлагал Порошенко и Зеленскому. Донбасс продемонстрировал, что будет, если «ой» на белорусской территории.  Что, оказывается, Путин может послушать народ, а не «демократически избранного президента». Не Крым рванул у них в голове, а Донбасс. Все эти лимитрофы получили пример того, что люди на земле захотят и заставят руководство России поступать так, как они хотят,  несмотря на то, что они не являются ее гражданами», – сказал Трухан.

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