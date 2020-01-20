20.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Почему Лукашенко никогда не сбежит в Ростов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отличается от бывшего президента Украины Виктора Януковича пирамидой ценностей.

Об этом в эфире своего youtube-канала заявил сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич.

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«Для Януковича на первом месте деньги, потом власть и признание. Власть и признание это средства для зарабатывания денег. У Лукашенко: власть – признание – деньги. То есть власть и деньги – это средства обеспечения власти. Поэтому для него в принципе не подходит такой вариантик, как дачка на Рублевке», – сказал Тышкевич.

Он полагает, что сейчас Лукашенко ведет антироссийскую политику не из любви к Белоруссии, а из желания сохранить власть.

«Он просто понимает: если русские активно входят в экономику, либо в политику, он просто теряет власть. Это борьба за себя. Ради этого он пытается войти в контакт даже с белорусской оппозицией, которую он на дух не переносит, просто ради того, чтобы создать социальную базу, которая оставит его дальше править. В этом, с одной стороны сильная сторона, с другой, трагизм ситуации в Белоруссии: структурированной силой, которая пытается защитить независимость», – заявил Тышкевич.

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