Почему Лукашенко прогнозирует победу Порошенко?

09.04.2019, Минск, Александр Шпаковский

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному агентству Турции “Анадолу” вновь высказал мнение о вероятной победе Петра Порошенко на выборах президента Украины.

“Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко”, – отметил белорусский лидер.

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Такая настойчивость вызывает закономерные вопросы о причинах и основаниях для подобных прогнозов, тем более, что результаты первого тура свидетельствуют отнюдь не в пользу действующего президента Украины.

На чем основывается Лукашенко?

Вместе с тем, необходимо напомнить, что впервые о высоких перспективах второго срока Порошенко Александр Лукашенко заявил еще 03 марта в ходе т.н. «Большого разговора» с представителями прессы, общественности и экспертного сообщества. Сейчас белорусский президент лишь повторил свое умозаключение месячной давности и это представляется вполне закономерным, так как было бы весьма неприглядно, если бы Лукашенко вдруг начал отказываться от собственных слов и шарахаться из стороны в сторону.

В таком случае вообще следовало бы воздержаться от прогнозов по развитию обстановки в Украине, чтобы впоследствии не оказаться в заложниках сложных политических трансформаций в Киеве. Тем не менее, Лукашенко предпочел поступить иначе и здесь сказались особенности его политического стиля.

Белорусский руководитель никогда особо не стеснялся в выражениях и в прошлом тоже достаточно часто давал неоднозначные, однако, как выяснялось впоследствии, весьма точные политические прогнозы. Например, во время волны революций т.н. «арабской весны» в странах Ближнего Востока Лукашенко заявил о недолговечности пришедших к власти политиков и том, что регион будет надолго дестабилизирован в связи с ростом радикальных исламистских настроений.

Затем в 2016 году во время кампании по выборам президента США, в период напряженного противостояния Д. Трампа и Хиллари Клинтон, Лукашенко «предсказал» победу нынешнего американского президента, который на тот момент считался аутсайдером гонки. Точно также вопреки многим прогнозам Лукашенко последовательно поддерживал президента Сирии Башара Асада и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, позиции которых в разгар политических кризисов в их странах многими аналитиками оценивались как «неустойчивые».

Очевидно, что на свое политическое чутье Лукашенко опирается и в нынешней ситуации, когда приходит к выводу о высоких шансах Порошенко. По всей вероятности, белорусский президент пользуется не только обзорами дипломатов посольства своей страны в Киеве, но также личными источниками информации. Только за последние полгода Лукашенко встречался с представителями всего спектра красок политического поля Украины, бывшими и действующими высшими должностными лицами страны.

В числе его контактов были Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Виктор Медведчук и Евгений Марчук. Примечательно, что за несколько дней до своих повторных прогнозов Лукашенко вновь встретился с Медведчуком и прямо заявил, что его интересует развитие ситуации в Украине.

Таким образом, степень информированности белорусского лидера по положению в Украине достаточно высока, а его стиль политического поведения предполагает смелые прогнозы развития обстановки.

В Беларуси нет желания перестраивать систему отношений с Украиной

Кроме того, стоит учитывать, что Порошенко является достаточно предсказуемым партнерам для белорусских властей, основным интересом которых на направлении Украины считается укрепление экспортных позиций. Здесь Беларусь может похвастаться определенными успехами, так как после существенного падения товарооборота в 2015 – 2016 годах сторонам удалось вернуться на докризисные показатели торговли в 5, 5 млрд. долларов США, из которых 4 млрд. $ составляет белорусский экспорт.

Причем, как отмечает посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, «белорусским экспортерам удалось разнообразить номенклатуру поставляемой продукции (начаты поставки по 93 новым товарным позициям) и добиться рекордных объемов поставки товаров без учета нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов, калийных и азотных удобрений – на сумму около $1,5 млрд (или 36% от общего экспорта в Украину). Это на $400 млн (или на 17 процентных пунктов) больше, чем показатели 2012 года, когда наш экспорт в Украину достигал рекордно высоких объемов».

Естественно, такие результаты не могли быть достигнуты без взаимопонимания с высшим руководством в Киеве, а конкретно с финансово-промышленной группой в украинском истеблишменте, лидером которой является действующий президент Порошенко. Очевидно, что в случае победы Зеленского систему придется перестраивать под контакты с другими олигархическими группировками, хотя маловероятно, что и в этом случае белорусско-украинские отношения могут ожидать сколь-нибудь существенные потрясения.

Кроме того, трактовать заявление Лукашенко как однозначную поддержку Порошенко на выборах представляется не совсем корректным. Во –первых, президент Беларуси высказал не призыв, а прогноз, а во-вторых свою позицию Лукашенко дополнил личной оценкой: «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Последние годы опыт украинского народа – свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать – значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет”.

То есть, если пытаться анализировать заявление Лукашенко в категории агитации, то белорусский президент скорее призвал украинских избирателей вообще не участвовать в голосовании. Однако, думается, что, несмотря на популярность Лукашенко в Украине, заявления из Минска не окажут существенного воздействия на поведение избирателей во втором туре президентской кампании.