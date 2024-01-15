Почему магнитогорская «королева пирамид» Шутемова внезапно превратилась в профессиональную жалобщицу

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Телеканал РЕН ТВ выпустил расследование о RС GROUP, на которую нажаловалась активистка Алёна Шутемова. В материале крупная российская IT-компания именуется «финансовой пирамидой», что довольно иронично – поскольку автор жалобы сама слывет «королевой пирамид».

Однако о мошенническом бэкграунде Шутемовой опытный журналист, проводивший расследование, упомянуть «забыл». LIVE24 предполагает, что следы этой странной истории могут привести к одному из крупнейших банков России «Тинькофф».

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Алёна Шутемова внезапно сменила амплуа с «королевы пирамид» и «ведьмы» на профессиональную жалобщицу. Её донос на российскую IT-компанию RC Group заинтересовал телеканал РЕН ТВ – он выпустил «расследование», не обмолвившись ни словом о мошенническом бэкграунде Шутемовой, пишет LIVE24.

Так называемое «расследование» провёл журналист РЕН ТВ Игорь Крупчинов. Такой эксперт по мошенническим схемам, как он, попросту не мог не знать о деятельности Шутемовой, которую судили по статье о мошенничестве за участие в деятельности финпирамид, говорится в статье. Этот факт натолкнул авторов статьи на мысль, что материал телеканала был заказным.

Издание также предполагает, что внезапное «переобувание» Шутемовой может быть связано с участием в информационной кампании против фирм, которые занимаются финансовыми технологиями. Причём у «руля», как гласят пока не подтверждённые данные, стоит близкий друг Олега Тинькова Олег Анисимов, который мог сохранить контроль за деятельностью «Тинькофф».

Стоит отметить, что RC Group является прямым конкурентом «Тинькофф». Подтверждение связи Шутемовой с банком объяснило бы, почему федеральный канал «РЕН ТВ» закрыл глаза на любопытное прошлое «королевы пирамид».

Что касается того «мошеннического бэкграунда» активистки, то на нём стоит остановиться подробнее. Фамилия Шутемовой в последний раз мелькала в новостях совсем недавно. Только в декабре LIVE24 рассказывал о её сомнительных проектах – утверждалось, что под псевдонимом Алёна Элиос Шутемова «впаривала» не критическим мыслящим людям онлайн-курсы по тарологии, астрологии и нумерологии, а также оказывала услуги прорицательницы и чернокнижницы. Разумеется, никаких чеков «пифия» наивным клиентам не выдавала – зато сулила успех и несметные богатства. Оплату Шутемова принимала не «эзотерической энергией», а вполне обычными рублями – деньги поступали на карту супруга.

Одна из жертв «ведьмы» рассказала, что рассчитывала снять порчу, однако в итоге, словно «загипнотизированная», отдала Шутемовой все деньги, что были с собой, и даже согласилась взять кредит. По ее словам, самопровозглашённая ясновидящая «набрала долгов по всему Магнитогорску»: у одних – под предлогом «инвестиций», а у других – просто в долг.

Как предполагает LIVE24, Шутемова написала донос на RC Group, у которой ранее приобрела франшизу, чтобы оправдаться перед кредиторами: показывать им «расследование» и утверждать, что ее саму якобы «надули».

Активистка ведёт онлайн-травлю RC Group с сентября. Примерно тогда в ее блогах начали регулярно выходить видео с критикой компании. Намёк на возможную связь с банком «Тинькофф», помимо упомянутых выше свидетельств, содержался и в ныне удалённых рекламных постах «колдуньи»: рекламируя свои эзотерические услуги, она предлагала скинуть благодарность именно на карту «Тинькофф».