Почему майдауны объявили Одессу «криминальной столицей Украины»

19.12.2018

Знаете, молодой человек, когда я впервые услышал дурку о том, что, дескать, наш город — таки стал «криминальной столицей Украины» из уст, извините за выражение, генерального прокурора Луценко, да еще исполненную в дуэте с не менее «уважаемым» министром внутренних дел Аваковым, то… вместе со всем городом брезгливо пожал плечами.

Ну что с них взять, с ущербных и по уши сидящих в еле-еле прикрытых старых и не открытых новых грязных делах и делишках… Всем ведь известно — громче всех кричат «держи вора!» как раз сами уголовники всех мастей, норовя отвлечь внимание почтеннейшей публики от собственных непристойных персон.

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Тем паче, парный бенефис двух коверных нашего политикума, состоявшийся в Одессе четвертого декабря без предварительного объявления, свелся к тому, что главная опасность для безопасности страны, сосредоточенная в нашем городе заключается в… нападениях на «активистов». Которые, при том – сами постоянно нарушают все возможные и невозможные законы и нормы правопорядка.

И это нехорошо, и оба блюстителя закона с одной стороны, благословили полицию всячески препятствовать беспределу – вплоть до применения табельного оружия, а с другой — настоятельно рекомендовали тем же полицейским… трепетно прислушиваться к тем же активистам!

Дескать, даже если они не правы, то бдят исключительно об интересах державы, а любое покушение на них (активистов, а не интересы!) – рассматривается как антиукраинская крамола!

И, в то же время, опять-таки, оба гройсе-деятеля признали, что основная причина всех нашумевших «покушений» – незаконные стройки в городе. Проще говоря, – вовлечение всей этой псевдопатриотической босоты в чисто меркантильные конфликты застройщиков и их конкурентов!

И это же явно шизоидное расщепление сознания юридического и «патриотического» было подтверждено и позавчера, на «сходке» группы депутатов Верховной Рады, состоявшейся в Одесской облгосадминистрации.

Члены комиссии по расследованию все тех же скандальных нападений и покушений, среди коих был и советник Авакова Антон Геращенко (тот, что курирует позорный инквизиторский сайт «Миротворец»), и не менее печально известный майдаун Мустафа Найем, опять-таки, вынужденно признали — все эти нападения прямо связаны с вовлеченностью активистов в криминальные разборки между конкурирующими бизнес-структурами!

Проще говоря, «патриотическая общественность» рьяно борется за долю (и отнюдь не малую!) в очередном переделе земли и прочих благ в Одессе. А посему… наш город снова объявлен «криминальной столицей» окончательно свихнувшейся с пути истинного страны!

Вот я вас и спрашиваю: ну как можно относиться к этим шлимазлам при власти и чинах, которые, вместо того, чтобы жестко навести порядок — вносят сплошную смуту!

Ведь всем понятно – усмирите вами же распущенных и приученных к полной безнаказанности штурмовиков и погромщиков, и криминальная обстановка в городе (да и стране!) хоть немного, но стабилизируется.

Но – они ведь свои, родненькие, да и пригодятся еще. К примеру, для захватов и погромов храмов канонической Православной Церкви…

И в итоге – местная полиция пребывает в идиотском положении. Её сотрудники в приватных беседах жалуются на то, что всей этой шобле отъявленных мерзавцев давным-давно ставят прогулы в тюрьмах. Ведь на каждом более-менее «видном активисте» висит куча и открытых, и положенных под сукно дел.

И история безнаказанного убийцы Стерненко — только верхушка грязного айсберга «воинствующего украинского патриотизма». Рэкет, сутенерство, торговля наркотиками, рейдерство и заказные «акции»…

И большая часть пресловутых «покушений» – это разборки между конкурирующими группировками «общественников», в которые порой вклиниваются интересы группировок чисто криминальных.

Впрочем, чем дальше идут «завоевания революции», тем меньше отличаются профессиональные «борцы за достоинство» от элементарных уркаганов…

А с полиции – требуют и блюсти порядок, и активистов не трогать… Бред, да и только!

Между тем, реальная криминальная обстановка в городе по статистике ничем не хуже, а то и лучше, чем в Киеве или Львове. Нейтрализуйте активистов, дайте вполне законную свободу действий полиции, и все будет хоть более-менее, но в порядке. Само собой, насколько это возможно в условиях перманентного государственного беззакония!

Но – пока этой странной и нелепой имитации державы выгоден не конституционный порядок, но действия незаконных формирований, готовых на любую гнусность за дополнительную пайку да возможность безнаказанно грабить и громить, никакого порядка не будет.

А мой бедный город – будет носить позорное клеймо «криминальной столицы», данное ему …истинными преступниками и главарями дышащего на ладан криминального режима.

Ничего, сколь веревочке не виться, а петля для них из неё выйдет крепкая и заслуженная. И мы еще увидим это!