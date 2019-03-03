Почему МИД РФ не заметил русофобское заявление на украинском «Евровидении»? – Скворцов

03.03.2019

Публицист Дмитрий Скворцов удивляется, что МИД России так и не отреагировал на «геноцидную» выходку ведущего украинского отбора «Евровидения» Сергея Притулы.

Об этом в своём блоге пишет киевский публицист Дмитрий Скворцов.

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«Встречал ли кто-нибудь оценку МИД РФ или центрального офиса “Евровидения” заявления ведущего украинского отбора о желательности сокращения населения России до 4 миллионов? А ведь можно было бы представление какое-то в Европейский вещательный союз можно подать. В конце концов, это ведущий МЕЖДУНАРОДНОГО конкурса, проходящего под государственным патронатом”, – подчеркивает журналист.

При этом он уточнил, что этого скандала понятия не имел, кто такие MARUV и Притула.

Отметим, что во время отбора певица сказала ведущему, что “не может быть 4 миллиона или миллиарда жителей России всех откровенно плохих, которые хотят воевать”.

“Вы знаете, 4 миллиарда – это, наверное, мечта их президента, а 4 миллиона – это наша [мечта]”, – заявил в ответ Притула.

Напомним, что сегодня население России составляет более 146 миллионов человек. Таким образом Притула заявил, что мечтает о сокращении российского населения в 36,5 раз.