//exit;
03.03.2019
 
Культура, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Почему МИД РФ не заметил русофобское заявление на украинском «Евровидении»? – Скворцов

Публицист Дмитрий Скворцов удивляется, что МИД России так и не отреагировал на «геноцидную» выходку ведущего украинского отбора «Евровидения» Сергея Притулы.

Об этом в своём блоге пишет киевский публицист Дмитрий Скворцов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Встречал ли кто-нибудь оценку МИД РФ или центрального офиса “Евровидения” заявления ведущего украинского отбора о желательности сокращения населения России до 4 миллионов? А ведь можно было бы представление какое-то в Европейский вещательный союз можно подать. В конце концов, это ведущий МЕЖДУНАРОДНОГО конкурса, проходящего под государственным патронатом”, – подчеркивает журналист.

При этом он уточнил, что этого скандала понятия не имел, кто такие MARUV и Притула.

Отметим, что во время отбора певица сказала ведущему, что “не может быть 4 миллиона или миллиарда жителей России всех откровенно плохих, которые хотят воевать”.

“Вы знаете, 4 миллиарда – это, наверное, мечта их президента, а 4 миллиона – это наша [мечта]”, – заявил в ответ Притула.

Напомним, что сегодня население России составляет более 146 миллионов человек. Таким образом Притула заявил, что мечтает о сокращении российского населения в 36,5 раз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть