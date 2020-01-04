04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Галиция, Киев, Украина
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«Почему мне из Львова диктуют, как называть улицы?» – киевский эксперт на ТВ

Киевлянам за последние пять лет после власти майданщиков трудно узнать свой родной город.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я живу сейчас в чужом городе. Я родился в городе Киеве, теперь чёрт разберёт половину улиц, на какую улицу надо двигаться. Бандера, Шухевич, Петлюра – это меньшее, что могло быть…

У нас много чего происходило на улицах, у нас считали, что, если покрасить в жёлто-голубую краску, то сразу и мост починится. Было же такое? Или если заменить фонари в Мариинском парке с чугунного литья на китайский новодел. Мне – да, принципиально», – заявил Землянский.

«Я не навязываю жителю Ровно, как будут называться его улицы. Жителю Львова, Ивано-Франковска, Тернополя. Это их «мисцэва громада, цэ их власна справа». Почему эти люди считают и позволяют себе диктовать мне, коренному киевлянину, по каким улицам я буду ходить, как они будут называться? Вот, в чём вопрос.

Мы не о том говорим. Если есть инициатива назвать улицу, то давайте наверное местная власть начнёт с того, что построит эту улицу», – добавил эксперт.

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