«Почему молчит Россия? Пора браться за бандеровских сволочей» – Соловьев

02.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия пора прекращать терпеть русофобские нападки со стороны украинского истеблишмента, забыть о любых попытках договориться с Киевом и ввести против Украины жесточайшие санкции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему мы молчим. Я реально не могу понять, почему молчит Россия, я не понимаю, почему Россия не обращает внимание на пакет, который приняли эти бандеровские и нацистские сволочи. Я не понимаю, почему мы терпим абсолютно нацистские решения, это абсолютное диктаторство в центре Европы, оскорбление наших единомышленников.

Ладно, про Европу всё ясно, она уже давно молчит и позволят всё что угодно, но мы почему молчим? Я не вижу, где ответные жесточайшие санкции против Украины, я не понимаю, где политические заявления, я не понимаю, как мы можем находиться вместе с ними в любой иллюзии любого переговорного процесса – с ними не о чем говорить. Не с народом, а с этой властью», – сказал Соловьёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский взял курс на построение диктатуры в стране.