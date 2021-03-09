Почему мольфары не прогонят коронавирус? – украинский генерал

Почему мольфары не прогонят коронавирус? – украинский генералНовости Украины
Украинские политики обращаются к услугам разного рода шарлатанов – гадалкам и астрологам.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-глава Закарпатской и Луганской ОГА, генерал МВД Геннадий Москаль.
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«Я работал на Закарпатье, там были люди, которые ездили в Тибет, привозили этих шаманов сюда, и ходили спрашивали, не хочу ли я, чтобы с меня сняли порчу. По три тысячи долларов. Слушайте, идут они в баню. Я в это абсолютно не верю», – рассказал Москаль
По его словам, привозили этих шаманов политики. Также собеседник издания верит, что украинские политики обращаются к астрологам и гадалкам.
«Нынешние к кому хотите могут обратиться. Это неадекватные люди. Они думают, что все проблемы в Украине кто-то решит. Ванги и Вольфа Мессинга пока на горизонте нет», – заявил экс-чиновник.
Также он подчеркнул, что не верит в мольфаров (колдунов).
«Я работал три раза на Закарпатье, и родом из Черновицкой области. У нас ни на Закарпатье мольфаров не было, ни в Черновицкой области. Это больше Ивано-Франковская область. Сегодня она – номер один по пандемии. Именно после визита господина Зеленского на Буковель», – отметил генерал.
При этом, добавил он, президент даже не извинился и не выразил сочувствие региону.
«Так где мольфары? Почему они не прогонят от Ивано-Франковской области коронавирус? Пусть прогонят. Пусть он идет на румынскую границу или на границу Львовской области, Закарпатья. Я не в том возрасте, чтобы верить в глупости. Это люди слабохарактерные, слабонервные могут в эту мольфарию верить», – резюмировал Москаль.
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