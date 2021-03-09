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09.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Украина
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Почему мольфары не прогонят коронавирус? – украинский генерал

Новости Украины

Украинские политики обращаются к услугам разного рода шарлатанов – гадалкам и астрологам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-глава Закарпатской и Луганской ОГА, генерал МВД Геннадий Москаль.

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«Я работал на Закарпатье, там были люди, которые ездили в Тибет, привозили этих шаманов сюда, и ходили спрашивали, не хочу ли я, чтобы с меня сняли порчу. По три тысячи долларов. Слушайте, идут они в баню. Я в это абсолютно не верю», – рассказал Москаль

По его словам, привозили этих шаманов политики. Также собеседник издания верит, что украинские политики обращаются к астрологам и гадалкам.

«Нынешние к кому хотите могут обратиться. Это неадекватные люди. Они думают, что все проблемы в Украине кто-то решит. Ванги и Вольфа Мессинга пока на горизонте нет», – заявил экс-чиновник.

Также он подчеркнул, что не верит в мольфаров (колдунов).

«Я работал три раза на Закарпатье, и родом из Черновицкой области. У нас ни на Закарпатье мольфаров не было, ни в Черновицкой области. Это больше Ивано-Франковская область. Сегодня она – номер один по пандемии. Именно после визита господина Зеленского на Буковель», – отметил генерал.

При этом, добавил он, президент даже не извинился и не выразил сочувствие региону.


«Так где мольфары? Почему они не прогонят от Ивано-Франковской области коронавирус? Пусть прогонят. Пусть он идет на румынскую границу или на границу Львовской области, Закарпатья. Я не в том возрасте, чтобы верить в глупости. Это люди слабохарактерные, слабонервные могут в эту мольфарию верить», – резюмировал Москаль.

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