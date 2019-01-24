Почему Москве надо поддержать Порошенко

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Москве не стоит препятствовать победе Петра Порошенко на выборах президента, единственный выход из нынешнего кризиса – это дать властям Украины самим разрушить свою государственность.

Об этом в студии канала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если победит «пророссийский» кандидат на президентских выборах, что нереально, то выборы в Верховную Раду составят такую комбинацию, при которой возможности президента обрежут. У них же власть колеблется то туда, то сюда.

Даже если представить, что лояльные по отношению к России придут к власти, им не дадут нормально что-либо реализовать. Украинцы заражены этой идеологией, они могут 16 часов вести переговоры с Кремлем, но, вернувшись, обманут Кремль, себя и всех остальных.

Исторический процесс затянулся. Кошке рубили хвост по частям, нужно отрубить до конца, чтобы она мучилась. Кто это лучше сделает? Конечно же Порошенко… Мы видим, что он ведет Украину к распаду и следует дать ему разрешить данное благородное историческое дело. Это будет целительная хирургическая операция», – сказал Третьяков.