Запад проявляет двойные стандарты, демонизируя Россию, но закрывая глаза на агрессивные действия США.

Об этом в эфире Neutrality Studies заявил бывший глава миссии ОБСЕ в России Дьёрдь Варга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Мы не демонизируем США, когда они предпринимают военные действия против Ирана, Венесуэлы, Нигерии, Сирии, Ирака или любой другой страны. Мы не демонизируем агрессора в случае любых конфликтов, военных действий», – указал отставной ОБСЕшник.

«Шантажирование санкциями стало основным методом современных международных отношениях. Страны должны соблюдать чужие правила. Если вы не соблюдаете правила, то на вас тоже наложат санкции.

Это значит, что в мире есть группа стран, которые вводят санкции против всех. Это так называемый коллективный Запад, США и Европейский Союз, которые вводят санкции против всех стран мира.

Транспортные коридоры, энергетика, воздушное пространство, всё заблокировано и парализовано санкциями», — заявил Варга.