«Почему мы до сих пор не в Крыму?!» – На Украине ищут виновных в провале контрнаступа

Михаил Рябов.  
02.07.2023 16:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Начальник украинской разведки Кирилл Буданов делал безответственные заявления, прогнозируя успех летнего «контрнаступа» ВСУ в формате блицкрига. Запад не передал Украине необходимых для этого систем ПВО и самолётов.

Об этом в эфире «Новини Live» заявил бывший главарь луганской организации нацистской украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, которого украинские СМИ титруют как «военного эксперта».

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов делал безответственные заявления, прогнозируя успех летнего «контрнаступа» ВСУ в...

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«Выходит руководитель ГУР МО Буданов и дает прогнозы, которые не подтверждаются, то соответствующий вопрос украинского общества – почему мы до сих пор не в Крыму?

Согласитель, не надо поднимать градус ожидания, тем более, что это не блогер. Если Буданов выходит, пусть пишет – «блогер Буданов», «по мнению блогера Буданова», – возмутился Снегирев.

По его словам, причина в отсутствии блицкрига – «и систем ПВО мало, и есть господствующий харатер российской авиации».

«Те системы ПВО, которые передаются, в основном ПЗРК, – они работают на расстоянии в 5 км. А российские вертолеты Ка-52 могут беспрепятственно практически уничтожать украинскую бронетехнику на расстоянии до 10 км. Это глубокая ошибка западных партнеров», – пожаловался Снегирев.

Ведущая перебила оратора, заметив, что это может быть не ошибкой, а умыслом Запада, опасающегося эскалации действий со стороны России.

Будто подтверждая ее слова, российский сенатор Владимир Джабаров опубликовал сегодня такое заявление:

«По Крыму хотелось бы сказать особо! Политая кровью русских солдат эта земля навсегда вернулась домой, в Россию. И, чем раньше это поймут не только в Киеве, но и в странах НАТО, тем больше шансов сохранить мир в Европе, а Украине сохранить хоть какую-то государственность.

Вновь потерять Крым Россия не допустит ни при каких условиях, для нас, россиян, это будет равносильно потере Москвы или Санкт-Петербурга. Вся страна встанет на защиту Крыма и Севастополя. Даже дополнительной мобилизации не нужно будет объявлять.

А защищать Крым мы будем с теми же словами, как в декабре 1941-го, защищали столицу: ни шагу назад, позади Москва. Именно Москва – сердце нашей Родины».

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