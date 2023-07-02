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Начальник украинской разведки Кирилл Буданов делал безответственные заявления, прогнозируя успех летнего «контрнаступа» ВСУ в формате блицкрига. Запад не передал Украине необходимых для этого систем ПВО и самолётов.

Об этом в эфире «Новини Live» заявил бывший главарь луганской организации нацистской украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, которого украинские СМИ титруют как «военного эксперта».

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«Выходит руководитель ГУР МО Буданов и дает прогнозы, которые не подтверждаются, то соответствующий вопрос украинского общества – почему мы до сих пор не в Крыму? Согласитель, не надо поднимать градус ожидания, тем более, что это не блогер. Если Буданов выходит, пусть пишет – «блогер Буданов», «по мнению блогера Буданова», – возмутился Снегирев.

По его словам, причина в отсутствии блицкрига – «и систем ПВО мало, и есть господствующий харатер российской авиации».

«Те системы ПВО, которые передаются, в основном ПЗРК, – они работают на расстоянии в 5 км. А российские вертолеты Ка-52 могут беспрепятственно практически уничтожать украинскую бронетехнику на расстоянии до 10 км. Это глубокая ошибка западных партнеров», – пожаловался Снегирев.

Ведущая перебила оратора, заметив, что это может быть не ошибкой, а умыслом Запада, опасающегося эскалации действий со стороны России.

Будто подтверждая ее слова, российский сенатор Владимир Джабаров опубликовал сегодня такое заявление:

«По Крыму хотелось бы сказать особо! Политая кровью русских солдат эта земля навсегда вернулась домой, в Россию. И, чем раньше это поймут не только в Киеве, но и в странах НАТО, тем больше шансов сохранить мир в Европе, а Украине сохранить хоть какую-то государственность. Вновь потерять Крым Россия не допустит ни при каких условиях, для нас, россиян, это будет равносильно потере Москвы или Санкт-Петербурга. Вся страна встанет на защиту Крыма и Севастополя. Даже дополнительной мобилизации не нужно будет объявлять. А защищать Крым мы будем с теми же словами, как в декабре 1941-го, защищали столицу: ни шагу назад, позади Москва. Именно Москва – сердце нашей Родины».