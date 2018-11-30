01.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политические репрессии, Права человека, Россия, Украина
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«Почему мы молчим о наших людях в тюрьмах Украины? ВМСУ-шников – менять на граждан РФ!»

Сейчас возникла отличная возможность, чтобы сформировать список российских политзаключённых на Украине и ставить вопрос об их обмене украинских моряков, задержанных в ходе провокации в Керченском проливе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решением (по задержанным украинским морякам – ред.) может быть только обмен. Дело в том, что существует довольно большое количество российских граждан, которые находятся в тюрьмах на Украине по политическим мотивам.

Это Владимир Галичий – пожилой человек, которого осудили на одиннадцать с лишним лет за то, что он как член горсовета Севастополя голосовал за проведение референдума. Это Вадим Кимовский, который поставлял гуманитарную помощь на Донбасс и ненароком очутился на территории, контролируемой ВСУ. Это и Евгений Мефёдов, который был защитником одесского дома Профсоюзов и которому украинская Фемида даже не знает, что пришить, его до сих пор держат в предварительном заключении. И таких людей десятки.

Четырнадцать из этого списка в 2017 году привезли к границе с Донбассом для обмена пленными, но в итоге в последний момент развернули», – рассказал Ремизов.

«Я не обвиняю Киев в удержании этих людей, какой смысл обвинять врагов? Я не понимаю позицию Москвы. Почему у нас каждая собака в Москве знает фамилию Сенцов и почему никто не знает фамилии людей, о которых я говорю. Почему каждый день на российских каналах не звучат имена и фамилии этих людей? Почему российская дипломатия постоянно не ставит вопрос об их освобождении на международных площадках?» – возмутился эксперт.

«Сейчас возникло отличное окно возможностей для того, чтобы мы как общественность, как СМИ сформировали список российских политзаключённых на Украине и ставили вопрос об их освобождении, прежде всего, через обмен, и в этом контексте уже решать судьбу украинских военных», – предложил Михаил Ремезов.

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