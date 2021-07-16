16.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Религия, Россия
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«Почему мы молимся на улицах?» – имам требует больше мечетей в Москве

Москве необходимо большее количество мечетей. Об этом в интервью интернет-изданию Dialogi.Online заявил имам-хатыб Исторической...

Москве необходимо большее количество мечетей.

Об этом в интервью интернет-изданию Dialogi.Online заявил имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

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«Пассионарность и гибкость нашей религии позволяют пока вести молебны в формате оцепления  улиц под дождем, снегом. Но мы должны понимать, что рано или поздно количество перейдет в качество, люди окрепнут и зададут справедливые вопросы: вы духовные лидеры, имамы Москвы, почему вас не слышит руководство города и выше? Почему мы молимся на улицах?», – сказал  Садеков.

По его словам, такое положение дел активно используется спецслужбами других стран для того, чтобы разжигать конфликты. Мусульмане вынуждены собираться на квартирах, где возникают деструктивные секты.

В качестве примера негативного последствия отсутствия мечетей имам привел недавнюю массовую драку киргизов и узбеков в Кузьминках.



«Если вы уж разрешили миллионам людей приехать в столицу для экономических потреб, у них есть и духовные потребы… Кто не верит, придите на праздничную молитву или на пятничную, вы увидите, что происходит. Это уже демонстрации. Да, волонтеры проповедники работают, но уже тяжело такую паству держать», – сказал Садеков.

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