Почему на Рейхстаге нет надписей на английском языке

10.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

8 мая, в день, когда коллективный Запад и примазавшиеся к нему недогосударства «ЦэЕвропы» праздновали Victory Day, пресс-служба Белого дома чирикнула в Твиттере поздравление, назвав победителями нацизма Соединённые Штаты и Великобританию.

«Дух Америки всегда побеждает. В конце концов, именно это и происходит», – на голубом глазу заявили деятели «Вашингтонского обкома».

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До этого говорящие головы белодомцев старались быть более скромными, не выпячивая приоритет англо-американцев, в обтекаемой форме упоминая совместные усилия Allied Forces в сокрушении нацизма.

Удивляться тут нечему. Рано или поздно позиция – «почему вы, русские, отсиживались в окопах Сталинграда, пока свободные граждане Америки при посильной помощи англичан сотнями перемалывали гитлеровские дивизии под Тобруком?» – просто напрашивалась быть озвученной официально.

Потери нацистов на Восточном и Западном фронтах

К счастью, множество людей из разных стран не купились на это трамповское фуфло, порой в очень резкой форме высказав своё мнение в комментариях: «А где был в это время Советский Союз, Донни?», «Русские? Нет, не знаем!», «Интересно, почему я ни разу не видел надписей на английском языке на стенах Рейхстага?», «Срочно прекращайте курить комиксы Marvel вместо изучения истории!».

из комментариев к твиту Белого дома

Знаменитая фотография водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии над Рейхстагом 1 мая 1945 года, на которой полотнище специально выделено красным цветом, стала массовым укором возмущённых пользователей Твиттера в корень оборзевшим трампоидам.

Некоторые, информационно подкованные комментаторы, приводят статистику изменения западного общественного мнения относительно того, какой стране принадлежит главная заслуга в победе над фашизмом.

Статистика, надо отметить, удручающая. Очевидно, что время для озвучки американским официозом «новой правды» о Второй Мировой войне было выбрано неспроста – в момент, когда количество оболваненных пропагандой обывателей достигло исторического максимума, и можно уже не бояться массового ответного несогласия.

Но статистика – что дышло, которое можно вертеть в любую сторону, выгодную заказчику. Судя по критическим откликам на подлый твит «Вашингтонского обкома», вменяемых людей больше. По крайней мере, в интернете. Более того, они активны. И это внушает надежду, что «этот Вечный огонь, нам завещанный одним» будет передаваться от сердца к сердцу, став не только нашим, но и всеобщим достоянием.

В святой для нас День Победы и накануне произошло несколько интересных событий, подтверждающих, что мы не единственные благодарные хранители памяти о беспримерном подвиге советского народа. В мире живёт немало неравнодушных людей, отчётливо осознающих, что Красная Армия освободила не только свою страну и свой народ, но и многие другие народы от унижения, порабощения, нацисткой плети и виселицы.

Очень примечательное фото: смертельно уставшие советские солдаты спят в маленьком джипе в центре Праги, а не в квартирах чехов, предварительно выгнав из них хозяев, как это делали нацисты

Так, по инициативе граждан Чехии и России были организованы онлайн-чтения книги воспоминаний маршала Конева «Сорок пятый», посвящённой последним месяцам войны Первого Украинского фронта, включая Пражскую операцию.

Чтения открыла дочь маршала, Наталья Конева, а за ней продолжили чтение отрывков из книги российские и чешские участники.

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Следует заметить, что книга «Сорок пятый» у советских читателей шла нарасхват и неоднократно переиздавалась большими тиражами благодаря живому и очень образному языку, с бережным отношением к материалу.

Интересующиеся могут совершенно легально ознакомиться с ней отсюда.

Затем, движение «Бессмертный полк» организовало массовое исполнение легендарной песни «Катюша» от Аляски до ЛНР. Было приятно слышать, что «Катюшу» любят и знают не только у нас, но также в Чили, Бразилии, США, Польше и многих других странах. В комментариях многие сожалели, что узнали о песенной акции слишком поздно, а то бы с удовольствием к ней присоединились.

#ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs друзья этот ролик сделан из видео, которые прислали международные координаторы Движения Бессмертный Полк от Аляски до ЛНР! Словами любимой песни «Катюша» мы хотим поздравить всех вас с Юбилеем Великой Победы! За RT ✍🏼 низкий поклон! pic.twitter.com/Vw83j4y6K8 — Swiss ©️ Vatnik (@KissMyBlacklist) May 8, 2020

Наконец, 8 мая, в 19.45 по Москве начался полуфинал фестиваля «Дорога на Ялту», в котором приняли участие исполнители советских военных песен из разных стран мира, приславшие заявки на выступление. Победителей определяло онлайн-голосование зрительских симпатий.

Интересно, что исполнители, музыканты, ведущие и жюри участвовали в фестивале по интернету, и событие получилось удивительно зрелищным и привлекательным.

Исполнители пели песни, как правило, на своём родном языке. Девушка из Израиля спела «Синенький скромный платочек» на иврите, француженка – «Десятый наш десантный батальон» – на французском, немец – «Вечный огонь» – на немецком, не выкинув строку «тех, кто брал Берлин», что очень порадовало.

Было очень приятно услышать советские военные песни в исполнении испанца, кубинцев, венесуэльца, китайца, албанки и людей других национальностей.

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Ну, и, конечно же, в канун 9 мая буквально бальзамом на душу пролилась благодарность российского президента Австрии и её народу за бережное отношение к советским военным захоронениям в обращении по телеканалу ORF.

Такой вот парадокс. В государствах, воевавших против нас и потерпевших поражение в двух мировых войнах, память о наших солдатах сохраняют намного трепетнее, чем страны и нации, спасённые от нацистского рабства и уничтожения благодаря доблести Красной Армии, да и там живёт немало порядочных людей, не желающих плясать под русофобскую дудку своих правителей.

А это значит, что наше дело правое, мы не одиноки в сохранении твёрдого мира и исторической памяти, ибо на нашей стороне много хороших и активных людей во всём мире.