Почему на Юго-Востоке Украины падает рейтинг ОПЗЖ

21.09.2021 15:14 (Мск), Запорожье, Мирон Киров

Новости Украины

С 2014 года люди, выступающие против войны и за мир, расцениваются властями Украины как предатели, шпионы, российская пятая колонна, отсюда – постоянные репрессии, обыски, вызовы в СБУ, силовые расправы боевиков из праворадикальных банд. Несмотря на это, жители Запорожья не молчат, а проявляют свою гражданскую позицию.

«Мы за мир!» – под таким лозунгом провели запорожцы акцию возле Храма равноапостольной княгини Ольги! Её Участники вышли с требованиями остановить войну, прекратить обстрелы городов и сёл Донбасса.

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«Семь лет идёт братоубийственная война, приносящая горе, страдания и несчастье нашей стране. Мы требуем от правительства прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров! Мы говорим: хватит наживаться на войне, которую развязали политиканы!» – отмечали в своих выступлениях организаторы акции.

В условиях украинской неонацистской диктатуры, где подавляется инакомыслие, запрещены многие партии и общественные организации, проведение такого мероприятия является мужественным поступком со стороны организаторов. Инициатором и организатором не только этой акции, но и мероприятий связанных с памятными датами советской истории, Великой Отечественной войной является Запорожская общественная организация Полк Победы.

Казалось бы, вокруг этой организации должны сплотиться или поддержать ее действия те политические партии, которые стоят на схожих позициях, ан-нет!

Главной политической оппозиционной силой в Запорожье, как и в других юго-восточных регионах, является партия ОПЗЖ. Если ещё в Киеве, из уст ее руководителей мы можем услышать правильные и нужные слова, а также увидеть какие-то попытки провести акции и мероприятия, то на местах – тишина. Уж в Запорожье точно!

Придя на оппозиционной и фактически безальтернативной волне в областной и городской совет, набрав соответственно 21 и 16 процентов голосов, местные лидеры этого блока как-то забыли с какими лозунгами шли и что обещали. Нельзя сказать, что партия устранилась от борьбы, нет. Местная партия борется! Только вот борьба заключается в одном – в доступе к бюджетной кормушке и распределении должностей. Это наблюдалось при формировании руководства областного совета, где депутаты от ОПЗЖ шли в рукопашную, это происходило и в Запорожском горсовете, где оппозиционеры, совместно с другими партиями, четыре месяца к ряду блокировали работу Запорожского горсовета.

Но не думайте, что блокировали с требованием, к примеру, выступать на русском языке или отстаивать его изучение в учебных заведениях, что было одним из основных их предвыборных обещаний. Все намного проще – перераспределение полномочий в горсовете, дабы влиять на земельные, приватизационные и бюджетные вопросы.

За целый год, с момента прошедших выборов, фракции ОПЗЖ в облсовете и в горсовете так и не удосужились инициировать обращение с требованием прекращения боевых действий и выполнения Минских соглашений, не стали пересматривать переименование улиц, требовать восстановления торгово-экономических отношений с Россией, жизненно необходимых Запорожскому региону. Об организации массовых акций протеста по вопросам роста тарифов и цен, нет даже речи!

Поэтому не удивляет, что 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, запорожцы так и не увидели флагов партии ОПЗЖ на траурном митинге, зато увидели красные знамёна общественной организации – Полк Победы.

Как итог – падение рейтинга ОПЗЖ в области. По последней социологии партию поддерживают только 13 процентов избирателей, а ведь всего лишь год назад за ОПЗЖ проголосовало более 20 процентов запорожцев. Люди не видят в ней ту силу, которая отстаивает их интересы, а значит с такой «деятельностью» рейтинг будет падать и дальше.

С учетом внутренних дрязг между различными группами влияния не исключено, что партия в обозримом будущем распадётся на несколько политических проектов, либо объединится с уже существующими. В общем можно констатировать, что полноценная и действенная политическая оппозиционная сила, на данный момент, в Запорожской области отсутствует, за исключением немногочисленных, но активных общественных организаций.

Получится ли им стать полноценными субъектами политики, вырасти до уровня политических партий и выстроить организационную структуру, объединяющую честных людей, не боящихся говорить правду об украинском нацизме – главный вопрос нынешнего политического сезона. Но мы верим в лучшее!