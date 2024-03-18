Почему на знаменитом фото 2014 года с Путиным и делегацией из Крыма нет пятого человека

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На подписании договора о вхождении в состав Российской Федерации в Кремле 18 марта 2014 года не было представителя горсовета Севастополя, хотя от Республики Крым глава законодательной ветви власти присутствовал.

На эту деталь на круглом столе, посвященном 10-летию Русской весны, обратил внимание депутат Севастопольского городского совета с 1994-го по 2014-й год Владимир Чекмезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чекмезов дал понять, что против поездки в Кремль главы горсовета были члены команды Алексея Чалого, которые считали депутатский состав украинским наследием – хотя без народных избранников не удалось бы оперативно подготовить и провести референдум о воссоединении с РФ.

«Избрали народного мэра. Ну, избрали, так избрали. С народом спорить не будем. Действуйте дальше. Если бы анализировали резолюцию съезда и митинга «народной воли», там было сказано: избрать главу города. Избрали? Тогда, действуйте. Значит, нужны исполком, муниципальная милиция, отряды самообороны, референдум. Но активисты поступили несколько иначе – они обратились к городскому совету, как к единственному легитимному органу, через который можно было вопросы решить бескровно, спокойно. Киев тут же заблокировал список избирателей, а это 300 тысяч человек. Если новый совет избирать, как горячие головы говорили, это сколько месяцев? Мы бы не управились в 23 дня, просто не управились. Списков нет, искали эти списки, нашли у «регионалов». Перевели на русский язык. Собрали своих сподвижников. И эта «Партия регионов» тогда составляла, армейским языком, дивизию – около 14 тысяч человек, примерно так же, как сейчас в городе членов партии «Единая Россия». Поэтому все избирательные участки работали, подготовка велась. В результате референдум был принят», – подчеркнул экс-депутат.

Однако на церемонию подписания соглашения о вступлении в РФ поехал только народный мэр Алексей Чалый.

«Второй вопрос возник 18 марта 2014 года, в Кремле у Крыма два представителя у нас – один. Спрашивается, почему? Как-то не понятно. Я самого председателя совета спрашивал, как же так получилось? Говорит, была договорённость, но вот исполнена она не была. И поэтому городскому совету тихонько пришлось принимать решение о делегировании народному мэру права подписи за славный наш город. Вот таким образом. Ладно, проглотили», – сказал Чекмезов.

Он дал понять, что итогом довольно конфликтной политики Алексея Чалого стало то, что руководство Севастополя теперь назначается не из местных кадров.

«Почему в славном городе Севастополе руководителями города являются не севастопольцы? Крамольного ничего нет, но как-то не складывается… Пошли разговоры о том, что – из какой местности губернатор, оттуда с ним и команда идёт. Четвертый губернатор у нас уже. К правительственной Москве претензий нет. Она, может сказать, что вы сами отказались от этой власти, сами. Поэтому, извините, наследуйте то, что есть. И в результате трудно в правительстве найти человека из Севастополя», – заключил Чекмезов.