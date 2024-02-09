Почему нацисты не хотят на фронт? Новые мерзости военкомов Одессы

Скотство живодеров из одесских военкоматов (ТЦК) — опять топ-тема украинских новостей. Собственно, тасканием граждан, не желающих брать повестки, по асфальту, ломанием им рук и ног, уже никого не удивишь. Однако к стандартному набору добавились и некоторые ноу-хау.

Так, недавно люди представившиеся сотрудниками ТЦК, по традиции тормознули маршрутку, вывели мужиков для проверки документов и обобрали до нитки — у кого сто долларов, у кого 10 гривен забрали и были таковы. А мужики и рады, потому что живы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Или вот к 55-летнему инвалиду, без части ладони, на улице прицепились. Он повестку брать не хотел. Так его избили до такого состояния, что тот попал в больницу, и там, в больнице, его все же вынудили подписать повестку.

Скандалы в транспорте, который постоянно останавливают живодеры — ситуация обыденная. Однако украинские журналисты выволокли один, где работник военкомата кричит пожилой женщине (защищала «уклонистов») «Закрой свое еб…ло, старая с…ка!»…

Но почему из сотен случаев выбрали один? Не только потому, что «поведінка не гідна воїна ЗСУ», а потому что — барабанная дробь! — «язык хама далек от литературного украинского». То есть живодер говорил по-русски. Вот только поэтому в него и вцепились.

К слову, по версии «одвичного борца» за «ласковый» нацизм, экс-азовца и экс-нардепа Мосийчука с подгавкивателями, это был вовсе не сотрудник ТЦК, а самозванец (кто же тогда набирает людей на фронт?). Но только в Одесском областном военкомате скандал не комментируют. Странно, правда, ведь был бы «герой» самозванцем, на всех новостных площадках об этом бы прокричали, чего скрывать?

Но вообще по городу давно ходят слухи, что ТЦКашников и правда нанимают откуда-то «слева» — как банки и жилконторы коллекторов. А они, по привычке, ведут себя ровно так, как когда деньги за свет и за газ с бабушек вышибают.

И хотя все эти ситуации омерзительнейшие, тем не менее периодические показные порки отдельных военкомов и их шестерок замыливают главное — могилизацию в промышленных масштабах.

Такую жестокую могилизацию, что даже патриоты завалали.

Одесский правозащитник (считающий, что права есть только у наци) Дмитрий Бакаев, который на фронт не хочет и предпочитает проклинать Россию из теплой ванны, описывает ситуацию так:

«Все мы очутились в Стэнфордском тюремном эксперименте».

Напомню, что это психологическое исследование было проведено в 1971 году в калифорнийском Стэнфордском университете. Ученые изучали реакции человека на ограничение свободы, условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной поведенческой модели. Добровольцы играли роль охранников и заключенных. Всего лишь роли, но в каждом третьем «охраннике» обнаружились садистские наклонности, и эксперимент пришлось завершить.

«Охранники» стали чуть ли не засовывать зэкам дубинки в ж…ы, — возмущенно пишет Бакаев и проводит прямую аналогию с садистами из военкоматов. — Я понимаю, что происходит сейчас на фронте. Ребятам нужно отдохнуть. Их нужно изменить. Но я вас прошу, поймите, что виновники в нынешней ситуации — власти. Они не сделали грамотной рекрутинговой кампании, они не подняли зарплату военным до приемлемого уровня. Хотя денег на это хватило бы, если бы не занимались ху…ей и не пи…ли те деньги, как не в себя. Однако произошло то, что произошло. Ситуация становится все хуже. И вина лежит на неумелых руководителях. И более того, многие уже вошли в роль охранников и других считают зэками. Это не так».

Справедливо с их укровско-патриотической колокольни? Да. Вот только пан патриот забыл, что сначала в «зэков» было превращено все русскоязычное, адекватное, способное созидать, а не скакать, население Украины. И недаром его добивают именно в русских городах.

Однако дебильчики, находящиеся в них в подавляющем меньшинстве, почему-то решили, что мантра «Одэса — цэ Украйина» (например) спасет их от убоя. Не спасет. И в этой ситуации хочется лишь уверовать в то, что Ад действительно существует, чтобы патриоты горели там за то, что своими руками отправили на смерть тысячи невинных людей. И ничего они не прозревают, а просто, простите, ссут. Что и правда очень по-украински.