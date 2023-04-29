Почему нас предают? Потому что мы это позволяем!

Проблемы с российским приграничным окружением возрастают все более. Западные СМИ стараются представить это, как следствие «российской агрессии против Украины». Мол, Россия хотела отодвинуть от своих границ НАТО, а на деле инициировала вступление в НАТО Финляндии. На очереди Швеция. Так ли это?

Давайте вспомним, что потеря влияния России в регионах, которые традиционно считались зоной ее интересов и потому дружественными или, как минимум, подчеркнуто нейтральными, началась не 24 февраля 2022 года. Этому процессу уж лет 30. Почему?

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На мой взгляд, здесь работают два фактора. Один из них – влияние США и НАТО на эти страны, с целью навсегда оторвать их от России и не допустить ее возрождения в границах СССР и, тем более, в границах Российской Империи. Но смогли бы они что-то сделать в этом направлении, если бы Россия оказывала необходимое влияние на эти страны, политическое, экономическое военное? Попытки были бы, но уж, тут кто кого!

Вторая причина как раз и заключается в невнятности российской внешней политики, начиная с периода развала СССР. Отсутствие национальных интересов России провозгласил не кто-нибудь, а ее первый министр иностранных дел России Андрей Козырев, получивший прозвище Мистер «Да» за беспрецедентную покладистость в общении с традиционными врагами нашей страны. Именно этот деятель в ответ на вопрос бывшего президента США Никсона о национальных интересах России заявил об отсутствии таковых и попросил собеседника подсказать путь.

Даже Горбачев считал, что при Козыреве с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года Российский МИД был филиалом американского Госдепа. После него Евгений Примаков принял министерство в критическом состоянии.

Именно поэтому и были упущены возможности, которые имелись в начале истории РФ.

Хотя на начальном этапе самостоятельной истории союзные связи были еще довольно сильны. Пусть и не везде. Правду сказать, что к выходу Прибалтики из состава СССР и дальнейшему активному отмежевания от России, «мистер «Да» отношения не имел.

Это следствие неразумной политики Горбачева. Именно с Прибалтики он решил начать перестройку, и она первая и вышла из Союза под крайне антироссийскими лозунгами и знаменами. Чем сразу воспользовались наши «заклятые» партнеры, распространив там свое влияние, – «благо место пусто не бывает».

По сути, Прибалтика сразу превратилась в отрезанный ломоть. Российское руководство не смогло, да и не пыталось договориться о закреплении правового статуса русских.

Противодействовать в тех условиях России было трудно, но все же для повышения эффективности следовало действовать опосредованно, что гораздо эффективнее прямого давления. Но она не действовала никак.

Развал СССР породил много межнациональных конфликтов в бывших его субъектах.

Взять наиболее показательный пример Таджикистана, где в 1992 году разгорелась гражданская война между оппозицией и бывшей коммунистической элитой.

Не стану описывать подробности начала и хода конфликта, лишь замечу, что усилиями подразделений 15 обрСпН и оперативной группы, состоявшей из ее офицеров, которая дислоцировалась в городе Чирчик Узбекистана, а также благодаря кураторам из ГРУ ГШ ВС РФ, был создан Народный Фронт Таджикистана, который в конечном итоге и разгромил силы оппозиции, и привел к власти нынешнего президента РТ Эмомали Рахмона.

НРТ возглавлял весьма авторитетный человек, Сангак Сафаров, который отсидел 21 год в советских лагерях и, тем не менее, был настоящим патриотом и сторонником союза с РФ. Россия принимала участие в урегулировании конфликта. Но не настолько, насколько это было возможно. И виной в этом отношении был Козырев.

Вот живой пример. Из-за гражданской войны из Таджикистана стали уезжать многие его жители. Одних русскоязычных уехало около 90000 человек. Участник событий Александр Мусиенко рассказывал, как на вокзале Сафаров обратился к русским беженцам с просьбой не покидать Таджикистан. Речь его была пламенной и зажигательной, суть которой можно выразить коротко:

«Русские братья! Не уезжайте!»

Однако присутствовавший там же Козырев, скривив рот, негромко, но так, чтобы что бы было слышно, прошипел:

«Научился на зоне бакланить!»

Эта же позиция российских властей проявилась в отношении своих соплеменников и в других регионах Средней Азии. Они просто бросили их на произвол судьбы в бывших республиках СССР, где националисты, утверждали, что все зло от русских, и стоит их только выгнать, как тут же все наладится.

Не наладилось, поскольку именно русские и русскоязычные составляли основной костяк квалифицированных специалистов – ученых, инженеров и техников, врачей, даже рабочих высокой квалификации. Именно поэтому Сафаров уговаривал их остаться.

Ведь, без них ни одна из среднеазиатских республик не смогла создать ни свою экономику, ни науку.

Поэтому спустя некоторое время толпы трудовых мигрантов из Средней Азии наводнили российские города. Зарабатываемые в РФ, и отсылаемые на родину деньги, совокупно составляют до 40-30% финансовых поступлений в эти страны. Знание русского языка трудовыми мигрантами в России оценивается выше, и оплачивается соответственно. Поэтому, те, кто немного думает о будущем, посылает своих детей учиться в редкие русские школы, ведь русскоговорящий оператор метлы получает на четверть, а то и на треть больше.

И, тем не менее, русофобия в Средней Азии нарастает. Почему? Отвечу позже.

После роспуска Организации Варшавского договора страны бывшего социалистического содружества были отпущены в свободное плавание, а, говоря прямо, просто преданы.

С молчаливого согласия России, США разгромили суверенную Югославию, раздербанив ее на субъекты. После этого процессы, которые протекали в бывших союзных республиках и внутри стран-союзниц, под влиянием США и НАТО стали развиваться еще быстрее.

Так, 12 марта 1999 года в НАТО вошли сразу Венгрия, Польша и Чехия. Но подготовка к этому началась еще в 1994 году, когда на 50 саммите НАТО Штаты заявили о такой возможности. Естественно в России все сильно возмутились и единодушно (даже Чубайс) осудили. Только это никого не остановило. А в 2004 году в НАТО вошли страны Балтии, а также Словакия, Словения, Болгария и Румыния. Как мы теперь знаем, в мире и это никого не смутило, посему расширение продолжилось. Периодический писк российских СМИ о том, что Россию обманули, абсолютно ничего не значит. Писк – не иск! К делу не подошьешь.

Как итог – мы ведем боевые действия в стране, 90% народа которой на закате СССР, на всенародном референдуме проголосовало за его сохранение. А ведь могли в 2014 году не признать переворот на Майдане легитимным, поскольку таковым он и не является. Вместо этого – признание президентом Порошенко и Минские соглашения, которые позволили ВСУ подготовиться к текущей войне.

А почему? Да все потому, что у России нет национальных интересов! Нигде! Ведь, как не ругали Козырева, высказавшего эту программную мысль, ее никто до сих пор не оспорил настолько, чтобы сформулировать эти интересы.

Вот, например, что написано в 2000 году (!) в разделе Концепции Национальной безопасности России под названием Национальные интересы:

«Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства».

Кто-то что-то конкретно понял? Чего нам надо в международной сфере? Какие у нас интересы в этой области? Как мы планируем достигать эти самые «основные цели»? А если учесть, что это всего лишь концепция и опубликована она в самом начале века, понятно, что этот документ ни о чем!

Чтобы пояснить разницу, приведу пример. Вот, что сказал в Палате общин 1 марта 1848 г. знаменитый английский государственный деятель Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, бывший в разное время по долгу и министром обороны и премьер-министром Великобритании:

«…Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им».

Именно поэтому англо-саксы играют в долгую, и, в итоге, достигают намеченных целей.

Мы же, начиная с царя-батюшки, никак не определимся. Хотя многие наши великие мыслители предупреждали, что попытка ориентироваться на Запад бесперспективна.

Вот, что например, что писал Иван Сергеевич Аксаков, публицист и поэт России еще в 1867 году:

«Что бы мы ни делали, какие бы услуги Западу ни оказывали, как бы ни добродетельничали, как бы ни смирялись, как бы ни уверяли в своей скромности, в своем миролюбии, в своем чистосердечии, бесхитростности, в своей готовности отречься от своих естественных и исторических симпатий, даже от интересов своей собственной Русской народности, – нам не поверят, нас не уважат, нас сочтут и считают обманщиками, лицемерами, нас не повысят ни в чине, ни в звании, нас не пожалуют ни в европейцев, ни в равноправных; мы для них по-прежнему варвары, чужие гости на чужом пиру, незаконнорожденные дети цивилизации, не имеющие доли в наследстве просвещенного мира, – выскочки, parvenus, плебеи».

Другой его современник поэт и дипломат Федор Тютчев писал с возмущением своей жене, которая лечилась в Германии, по поводу русофобской статьи французского публициста Эжена Форкада:

«Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть — словно ненависть пса к привязи, — ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. То, что на официальном языке называлось Россией — чего уже оно ни делало, чтоб отвратить роковую судьбу: и виляло, и торговалось, и прятало знамя, и отрицало даже самоё себя, — ничто не помогло. Пришёл-таки день, когда от неё потребовали ещё более яркого доказательства её умеренности, просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

Из завещания Александра III своему сыну:

«Будь тверд и мужественен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести. В политике внешней – держись независимой позиции. Помни, – у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн».

Несмотря на то, что этим заявлениям около 150 лет, они написаны словно вчера. Это говорит нам о том, что Россия должна проводить сугубо самостоятельную и жесткую политику, не ориентируясь на навязанные нам международные правила, по которым играть должны только мы.

Однако, мне кажется, руководство страной до сих пор не может определить цели внешней политики России и проводимой СВО на Украине. Демилитаризация? Денацификация?

Вот что сказал 25.4.2023 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке по поводу того, что Россия хотела отодвинуть НАТО от границ России:

«…это не столько мы хотели, мы считали, что это необходимо предотвратить, сколько нам еще это обещали несколько раз. Тем не менее, лгали, теперь уже все это знают, как лгали впоследствии про Минские договоренности и про многое другое».

Далее он продолжил, упомянув новые области России, недавно вошедшие в ее состав. Однако, почему-то забыл про оставленный Херсон, Херсонскую область, которые, де-юре, сейчас Россия. Забыл про жителей, проголосовавших за вступление в состав России, в надежде на ее защиту и заботу. У вас не появилось ощущение дежавю от деятельности МИД РФ?

Где активная деятельность внешнеполитического ведомства, направленная на настоятельные требования участия российских представителей в расследовании диверсии на «Северном потоке»?

В планировании и организации взрыва Крымского моста принимали участие британские спецслужбы. Почему нет скандала на международной арене по этому поводу? Что, не поймали за руку? Тогда почему были освобождены военные преступники из состава националистического полка «Азов» и иностранные, в частности британские наемники?

По какой причине подданный Великобритании Абрамович оказался специальным представителем президента РФ, которому были поручены переговоры? Или в МИДе закончились дипломаты? На каком основании, и на кого он обменял, и почему, по сути, освободил указанных преступников, совершивших массовые убийства, пытки и издевательства по отношению к пленным гражданам России, учитывая, что все их преступления доказаны следствием?

Если по признанию министра иностранных дел «зерновые сделки» совершенно не приносят пользы нашей стране, поскольку «партнеры» свою часть обязательств никогда не выполняли», с какой целью они осуществляются?

Но вернемся к вопросу, почему нарастает русофобия в Средней Азии. А потому, что в этом заинтересованы англо-саксы. Они вливают гигантские средства на усиление антирусских настроений. А что делает Россия? Она сохраняет прежний вектор. То есть, ничего не делает!

Напомню, что Казахстан и его президент Токаев за месяц до начала СВО миротворческими силами ОДКБ были спасены от госпереворота. Казалось бы, Россия вправе рассчитывать на поддержку этой страны в ходе ткущей СВО. Однако, Казахстан поддержал все западные санкции, введенные против нашей страны, и устраивает русофобские гонения на наших сограждан и соплеменников. Из Казахстана продолжается исход русского населения. Процент русских за постсоветские десятилетия упал в два раза. Сейчас русские составляют лишь около 20% населения республики.

Казахстан переплетен с Россией экономически. Так почему наша страна не оказывает на своего партнера давление?

Американцы умело используют свои ССО для достижения внутриполитических целей в странах своих вассалов. Они направляют туда для обучения своих инструкторов, проводят обучение армии. Так, например, американский спецназ создал обучил и оснастил Иракскую контртеррористическую службу (CTS), которая по общему признанию стала наиболее эффективной силой и свела на нет военные успехи террористов ИГИЛ.

Почему бы России не воспользоваться опытом наших врагов в республиках Средней Азии? Есть поговорка: «Хочешь победить врага – воспитай его детей!» Почему бы не попробовать подготовить вооруженные силы республик СА, расставив там своих людей и обеспечить так российское влияние? Опыт такой имеется в Таджикистане.

Не отстает от Казахстана и Киргизия! Не так давно кыргызское издание «Kloop.kg», которое финансируется из Госдепартамента США, объявило о старте программы обучения людей английскому языку посредством кыргызского. На их сайте так и указано, что программа под названием «Окутул» призвана вытеснить обучение на русском языке для кыргызоговорящих граждан. Вместо изучения трёх языков редакция предлагает изучать два языка. При этом, приравняв русский язык к пропаганде.

Благодаря грамотной деятельности наших противников уровень знания русского языка сильно упал в Киргизии, особенно у жителей сел.

При этом, в Киргизии появляются националисты, которые буквально повторяют действия украинских националистов. Те утверждали, что «Великие укры» выкопали Черное море. Мирлан Акасаев на голубом глазу по ТВ Кыргызстана сообщил, что «жизнь на земле начиналась с кыргызов». Смеяться над этим можно сколько угодно. Над хохлами тоже смеялись. Сейчас как-то не очень весело!

И это тоже следствие отсутствия четкой внешней политики в рамках национальных интересов России. Англо-саксы же, как и 175 лет назад, неспешно и последовательно достигают поставленных целей в рамках национальных интересов. То есть, окружают Россию кольцом противников, превращая в них недавних, вроде бы, союзников.

Если кто-то сомневается в том, что они реально добиваются этих целей, просто напомню что: «В Петербурге в начале революции рассказывали, что Ллойд-Джордж, узнав о падении царизма в России, потирал руки, говоря: «Одна из английских целей войны достигнута».

Поясню. Целями Первой Мировой войны Великобритания ставила разрушение Империй: Османской, Германской, Австро-Венгерской и Российской. При том, что первые три были противниками Антанты в войне, а Россия ее членом. Ничего личного! Только бизнес.

Резюмируя. Было бы банально повторять, что России давно надо определиться с национальными интересами, определить стратегические цели и их последовательно достигать. Но сейчас я был бы рад, если бы российская внешняя политика хотя бы проявилась на деле, а не в тысячном пустом обещании наказать за нарушение пресловутых красных линий.