«Почему наш царь до сих пор этого не сделал?!» – опрос в Ростове о признании ЛДНР

16.02.2022  01:08 (Мск), Ростов-на-Дону
Сергей Рулев.  
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Дзен, Общество, Опрос, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня


«Нужно ли президенту Владимиру Путину поддерживать призыв Госдумы о признании республик Донбасса, или даже инициировать их включение в состав России?» – такой опрос блогер и репортер Сергей Рулев провёл в Ростове-на-Дону – центре ближайшего к ЛДНР российского региона.

Интересно, что подавляющее большинство опрошенных отвечали положительно, причем, как люди старшего возраста, так и молодежь. Тем самым, жители Ростова наглядно опровергли утверждения либералов, будто бы, в отличие от ситуации 2014 года с Крымом, россияне сегодня не поддержали бы ЛДНР.

«Нужно ли президенту Владимиру Путину поддерживать призыв Госдумы о признании республик Донбасса, или даже...

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