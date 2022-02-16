«Почему наш царь до сих пор этого не сделал?!» – опрос в Ростове о признании ЛДНР
16.02.2022 01:08 (Мск), Ростов-на-Дону
«Нужно ли президенту Владимиру Путину поддерживать призыв Госдумы о признании республик Донбасса, или даже инициировать их включение в состав России?» – такой опрос блогер и репортер Сергей Рулев провёл в Ростове-на-Дону – центре ближайшего к ЛДНР российского региона.
Интересно, что подавляющее большинство опрошенных отвечали положительно, причем, как люди старшего возраста, так и молодежь. Тем самым, жители Ростова наглядно опровергли утверждения либералов, будто бы, в отличие от ситуации 2014 года с Крымом, россияне сегодня не поддержали бы ЛДНР.
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