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03.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Почему Навальный специально сел в тюрьму

Алексей Навальный сел в тюрьму сознательно из политтехнологических соображений. Такое мнение в интервью либералке...

Алексей Навальный сел в тюрьму сознательно из политтехнологических соображений.

Такое мнение в интервью либералке Ксении Собчак высказала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что никто не готов садиться в тюрьму, если не видит за этим каких-то своих политтехнологических задач. Это не свойственно природе человека, будучи в здравом уме, ограничивать свою свободу. Когда люди идут на этот шаг, они преследуют определенные цели.

Чисто по-человечески жалко, особенно его семью. Когда с ним это все начало происходить, я подумала о его супруге, его родителях, его детях. Что касается Алексея, он сам выбрал этот путь. Я думаю, что, будучи юристом и человеком не новым в политике, он понимает все последствия. Но близких всегда жалко», – сказала Авксентьева.

Она призналась, что ей не нравятся призывы Навального к «революции»: «как расследователь хорош, как политик – не для меня».

«Такие расследования очень полезны. Такое должно происходить в любом нормальном обществе. Такие вещи нужно предавать огласке. Если мы с вами будем позволять такое делать, то это будет продолжаться, и мы будем говорить, что реакции нет. А когда народ поймет, что им это все достало, тогда знаменитый русский медведь проснется, выйдет на выборы и покажет, кто в РФ хозяин», – сказала Авксентьева.



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