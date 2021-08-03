Почему Навальный специально сел в тюрьму

Алексей Навальный сел в тюрьму сознательно из политтехнологических соображений.

Такое мнение в интервью либералке Ксении Собчак высказала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я думаю, что никто не готов садиться в тюрьму, если не видит за этим каких-то своих политтехнологических задач. Это не свойственно природе человека, будучи в здравом уме, ограничивать свою свободу. Когда люди идут на этот шаг, они преследуют определенные цели.

Чисто по-человечески жалко, особенно его семью. Когда с ним это все начало происходить, я подумала о его супруге, его родителях, его детях. Что касается Алексея, он сам выбрал этот путь. Я думаю, что, будучи юристом и человеком не новым в политике, он понимает все последствия. Но близких всегда жалко», – сказала Авксентьева.