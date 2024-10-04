Почему не бьём? – Зеленский безнаказанно посетил Сумы

Владимир Зеленский осуществил демонстративный визит в Сумскую область, откуда осуществлялось вторжение ВСУ под Курск и сейчас продолжается переброска вражеских подкреплений. Криворожский клоун вручил награды участникам вторжения.

Сейчас приграничный регион подвергается ударам ВС РФ, которые уничтожают вражеские резервы, а также инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. В Сумской области многочасовые перебои со светом. Зеленский стремился приободрить громадян, обещая, что накануне зимы они будут с электричеством и теплом.

Российские наблюдатели, тем временем, выражают недоумение, почему Зеленский продолжает возможность подобных демонстративных поездок, тем более, собирает совещания Ставки, где присутствуют высокопоставленный функционеры режима и западные советники?

«Зеленский прибыл в Сумскую область, посетил весь командный состав в бункере ,но знаем ли мы где этот бункер? Я думаю кто-то да знает, но ничего предпринимать не хочет. Ещё раз – нам этот нарик не нужен, его смерть мало что даст, но если уничтожить такой бункер, как это делает Израиль, помрет много важных ребят, в том числе, как мне кажется, будут и иностранные шишки, которые сидят там же. Осталось лишь принимать такие решения», – комментирует в своем блоге участник СВО с позывным «Осетин».

Общественник Александр Талипов видит в поездке Зеленского в Сумы добрый знак:

«По традиции селфи Зеленского на фоне указателя города означает его скорую сдачу».