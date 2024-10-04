Почему не бьём? – Зеленский безнаказанно посетил Сумы

Михаил Рябов.  
04.10.2024 19:50
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Владимир Зеленский осуществил демонстративный визит в Сумскую область, откуда осуществлялось вторжение ВСУ под Курск и сейчас продолжается переброска вражеских подкреплений. Криворожский клоун вручил награды участникам вторжения.

Сейчас приграничный регион подвергается ударам ВС РФ, которые уничтожают вражеские резервы, а также инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. В Сумской области многочасовые перебои со светом. Зеленский стремился приободрить громадян, обещая, что накануне зимы они будут с электричеством и теплом.

Владимир Зеленский осуществил демонстративный визит в Сумскую область, откуда осуществлялось вторжение ВСУ под Курск...

Российские наблюдатели, тем временем, выражают недоумение, почему Зеленский продолжает возможность подобных демонстративных поездок, тем более, собирает совещания Ставки, где присутствуют высокопоставленный функционеры режима и западные советники?

«Зеленский прибыл в Сумскую область, посетил весь командный состав в бункере ,но знаем ли мы где этот бункер? Я думаю кто-то да знает, но ничего предпринимать не хочет. Ещё раз – нам этот нарик не нужен, его смерть мало что даст, но если уничтожить такой бункер, как это делает Израиль, помрет много важных ребят, в том числе, как мне кажется, будут и иностранные шишки, которые сидят там же. Осталось лишь принимать такие решения», – комментирует в своем блоге участник СВО с позывным «Осетин».

Общественник Александр Талипов видит в поездке Зеленского в Сумы добрый знак:

«По традиции селфи Зеленского на фоне указателя города означает его скорую сдачу».

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