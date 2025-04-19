Почему не бомбят логово Зеленского? – рассерженные патриоты недоумевают
Нет никакого логического объяснения тому, почему не наносятся ракетные удары по высшему военно-политическому руководству Украины.
Об этом на канале «Рой-ТВ» говорили российский публицист Максим Калашников и участник боевых действий в Донбассе, гуманитарщик Михаил Полынков («Хрусталик»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если брать историю Великой Отечественной, понятно, что тогда не было дальнобойного высокоточного оружия, но, если бы оно было, то по «Вольфсшанце» – «Волчью логову», по Ростенбургу какому-нибудь или «Орлиному гнезду» – туда бы прилетело. А можно представить себе Великую Отечественную, где по полковникам можно, а по генералам, фельдмаршалам и по фюреру Третьего рейха нельзя?» – недоумевал Калашников.
Полынков в свою очередь напомнил мелькавшую информацию в СМИ о том, что Кремль в начале СВО пообещал не уничтожать Владимира Зеленского.
«Но срок президентства Зеленского уже давно истёк. Бывший комик, бывший президент Зеленский – почему его нельзя?» – недоумевает ветеран.
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