Почему не перебрасывают войска для защиты Белгорода от захвата ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.06.2023 00:18
  (Мск) , Киев
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Белгород, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


Россия пока не перебрасывала войска из зоны СВО для защиты Белгородской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия пока не перебрасывала войска из зоны СВО для защиты Белгородской области. Об этом...

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«Мы не видим никаких изменений именно в тактической обстановке, чтобы, например, они где-то что-то сняли под Бахмутом и повели на Белгородчину, или из-под Запорожья, или из-под Херсона.

У них (атак на Белгород – ред.) ещё масштабы не такие большие, чтобы они не смогли найти ресурсы за счёт полиции, за счёт ФСБ, за счёт пограничников или каких-то резервных частей и локализовать те действия, которые есть.

Поэтому они будут это делать, понимая, что для них всё-таки оккупированные территории важнее», – сказал Костенко.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков поясняет задумку ВСУ:

«Если наскрести резервы (а их потребуется много), сколотить ударную группировку и попытаться создать «зону безопасности» на территории Харьковской области (глубиной 30-40 километров (не меньше) – то, во-первых, не факт, что получится (сдавать территории всегда легче, чем брать), во-вторых – вся собранная группировка в итоге (каков-бы итог ни был – что успешный, что нет) «завязнет» на этом участке фронта и использовать ее в качестве резерва не получится от слова совсем.

А противнику – только того и надо – у него достаточно «второсортных» частей и соединений, чтобы без особого напряжения поддерживать вновь образованную линию фронта, не трогая ударный резервный корпус, готовый к броску в направлении Азовского моря.

То есть – начать наступление на границе Белгородской области – это «игра по правилам противника» с соответствующим итоговым результатом. В ГШ РФ и Кремле, вероятно, это понимают».

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