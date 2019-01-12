Почему не работает триада Порошенко «армия, мова, вера»

12.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Пиарщики Петра Порошенко допустили грубую ошибку, выбрав главным лозунгом грядущих выборов триаду «армия, мова, вера».

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский журналист Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается триады «армия, мова, вера». О ней уже много говорилось, что она архаична. Мне кажется, это очень серьёзная технологическая ошибка президента.

В соцсетях ходила ссылочка, нейропсихологи провели замеры, как люди реагируют на те или иные лозунги. Так вот, армия вызывает тревожность. Логично: армия, война… Мы понимаем, что армия – это один из институтов, который пользуется доверием в обществе по понятным причинам. Но, в то же время, она ассоциируется с войной. А все опросы показывают, что мы хотели бы мира.

Президент зачем-то вызывает вот эти тревожные ассоциации: «Если будет Порошенко, значит, будет продолжение войны. А оно нам надо?» – пересказал журналист настроения в украинском обществе.

Швец также выразил убеждение, что церковная афера не принесет Петру Порошенко много голосов.

«Вера. Как бы не говорили, что Православие – это важно, часть украинской национальной идентичности. Для кого? Для православных – наверное, да. Но наше общество гораздо более светское, чем соседняя Польша или Литва, или та же православная Греция. То есть, у нас огромное количество людей, которым что вера, что не вера. Рационально отдавая себе отчёт, что хорошо бы оторваться от российской Церкви, они не входят в эти проблемы: «Нам это не очень интересно». И когда президент это ставит на флаг, то получается, что это президент православных? А другие здесь где?» – сказал журналист.

Далее Швец оказался в сложной ситуации. Будучи сам русскоязычным, но обслуживающим с 2014 года нацистский режим на Украине, он решил осторожно покритиковать и лозунг Порошенко о приоритете мовы.

«Мова. Отдавая себе отчёт в важности развития украинского языка, украинской культуры, но возникает вопрос о тех же русскоязычных. Безусловно, отдавая дань, зная украинский, изучая его, все опросы показывают, что большинство русскоязычных – за государственный статус только украинского языка, понимая, что нужно отдать долг…

Но они себя чувствуют немножко нехорошо: «Мова, а что, мы значит, немножко второй сорт?». Это есть. На подсознании, но это срабатывает», – поделился Швец, очевидно, отчасти и своими душевными страданиями.

По мнению оратора, ставка на националистические лозунги сузила электоральные границы для Петра Порошенко.

«Он загоняет себя в узкий электоральный спектр. Это чисто технологическая ошибка, это президент очень узкой части населения, и в результате он имеет то, что имеет. Плюс, неоправданный кредит доверия делает Порошенко слабым кандидатом. Не говоря уже о том, что он – главная мишень всех остальных кандидатов» – резюмировал эксперт.