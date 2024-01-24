Почему не сбылись пророчества Пригожина о разгроме российской армии

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Полгода назад покойный ныне глава ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, рассорившись с руководством Минобороны, в сердцах предрекал разгром российской армии после вывода «музыкантов» с участка фронта в только что освобожденном Артемовске (Бахмуте).

«Российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях, ВСУ продавливают российскую армию… То, что нам рассказывают – это глубочайший обман. Перед фактом мы встанем только в тот момент, когда, как было на Красном Лимане, как было в Херсоне, как было во многих других местах, сборище этих мразей, понимая, что они уже прос…ли огромный кусок территории, соберутся и заявят о том, что они перегруппировались на более выгодные позиции», – не выбирая выражений, вещал тогда Пригожин.

Спустя время стало очевидным, кто на самом деле занимался «глубочайшим обманом», а кто, стиснув зубы, давал отпор врагу, отмечают эксперты.

«Что сказал Пригожин, еще кто-то – результат оценивают по конечному итогу. Не по промежуточному, не по тому, что кому-то что-то кажется, кто-то что-то чувствует, предсказывает. Уж тем более, когда речь заходит про такую очень сложную материю, как армия», – заметил обозреватель Армен Гаспарян.

Сами украинцы признают, что за время провального контрнаступа ВСУ удалось занять в разы меньше территории в Приазовье, нежели чем русские вернули себе на купянском направлении. А сейчас ВС РФ уже начали выбивать противника с участков (например, возле Работино), которые ВСУ с трудом захватывали на протяжении летних месяцев ценой горы трупов.

Напомним, что российские военные за несколько месяцев безумных лобовых атак уничтожили более 21 тысячи украинских солдат, 300 танков и 800 бронемашин.

«Основные усилия были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена. Этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники. И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан», – подчеркнул во время доклада по итогам прошлого года министр обороны Сергей Шойгу.

Почему же прогнозы Пригожина, которые совпадали с планами ВСУ, провалились?

«Почему удалось избежать неприятного для нас сценария, – во-первых, это мужество, отвага и героизм русских солдат и офицеров, которые воюют на своей земле, на русской земле, потому они знают, за что воюют. Второе – это, конечно, грамотно выстроенная глубоко эшелонированная оборона по всему протяжению фронта. Конечно, надо отдать должное подразделениям инженерных войск Вооруженных Сил России, которые круглосуточно, под огнем возводили оборонительные рубежи, что позволило нашим подразделениям сдержать натиск противника», – отметил член Президиума организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов.

Армен Гаспарян считает, что Пригожин в роли «оракула» стал очередным мифом.

«Жизнь все показала. Ценность прогноза состоит в том, чтобы он сбывался, а не в том, чтобы он был сказан ради хайпа – в этом принципиальная разница. К сожалению, так же когда-то у нас был сделан культ из маршала Тухачевского, ни один из прогнозов которого никогда не сбывался. Но у нас сделали культ и продолжают жить внутри этого культа. Не понимаю, зачем повторяются эти ошибки».