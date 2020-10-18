Почему не сработает ставка Майи Санду на молдавский майдан

18.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер молдавской оппозиции Майя Санду постоянно заявляет о том, что предстоящие президентские выборы будут сфальсифицированы. Но это может не мобилизовать ее избирателей на протесты, а наоборот, деморализует.

Об этом в эфире NTV Moldova заявил политолог Игорь Волницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Основная идея Майи Санду это то, что выборы будут сфальсифицированы. Может быть, она готовит свой электорат к тому, что она проиграет, предчувствуя это. Может – к событиям после выборов, протестам.

С тактической точки зрения это, наверное, правильно. Но есть риск демотивировать свой электорат. Когда ты говоришь человеку, что результат выборов практически известен, то он получает и второй месседж – зачем мне идти на выборы, если на другой день придется протестовать?

Это ошибка Майи Санду. И не надо удивляться, если мы будем наблюдать апатию на правом фланге», – сказал Волницкий.

Он считает, что Санду опрометчиво разорвала свой союз с давним партнером Андреем Нэстасе, который сейчас делит с ней общий электорат, причем, во втором туре избиратели Нэстасе могут и не проголосовать за Санду.

«Майя Санду слишком рано посчитала, что она может обойтись без Андрея Нэстасе. До этого как было: Майя Санду была обложкой правого фланга, а всю работу делал Нэстасе. Выводил людей на улицы, митинги устраивал. Он как политик вырос на баррикадах. Чего нельзя сказать о Санду. Она кабинетный политик», – сказал Волницкий.

По его мнению, попытка Санду заменить Нэстасе спойлером президента Молдовы Игоря Додона Ренато Усатым не увенчается успехом.

«Она уже ищет союза с Ренато Усатым, потому что только он сможет заменить Нэстасе на баррикадах. Чтоб она вновь была только обложкой каких-то протестов и мини-революций, которые они допускают.

На первом этапе Усатый попался на эту удочку, когда подписал письмо к международным организациям о том, что выборы будут сфальсифиуированы. На том этапе он и его команда не до конца понимали, какую роль отводит им Санду в своей игре. Сейчас они меняют свое отношение. Я не думаю, что Усатый согласится на ту роль, которую ему отводят. Он слишком долго в молдавской политике, чтобы не понять этого», – сказал Волницкий.